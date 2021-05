Google Foto va all-in sul machine learning e semplifica la ricerca di immagini

Google Foto è uno degli strumenti di backup di foto più popolari in circolazione ma il suo successo può essere attribuito più ai backup illimitati gratuiti (solo fino a giugno però). Il servizio ha un potente motore di ricerca (d’altronde, a realizzarlo è Google) che permette di trovare specifiche foto in maniera semplice usando linguaggio naturale.

Questo è dovuto all’intenso uso del machine learning che consente a Google Foto di analizzare ogni singola immagine che è stata caricata (per buona pace della privacy) e addestrare un’intelligenza artificiale nel riconoscimento visivo di persone, cose ed animali.

Ora Google sta rendendo il processo di ricerca ancora più semplice con l’arrivo di filtri specifici. Durante la ricerca di immagini di una persona in particolare, Google Foto ora offre una riga di filtri proprio sotto il campo di ricerca. Qui si potrà perfezionare la ricerca selezionando tipi di media come video, selfie e screenshot.

Ancora più importante, si possono aggiungere altre persone alla ricerca iniziale per visualizzare immagini e video che contengono tutte le persone selezionate.

Non è mai stato così facile trovare le immagini di un gruppo specifico di persone. Toccando i filtri viene visualizzata una scheda che semplifica la visualizzazione di tutte le opzioni disponibili.

Vale la pena notare che i filtri di ricerca non aggiungono nulla che prima non fosse possibile. Ad esempio, digitando “video di me e Valentina a Londra” nella casella di ricerca vengono già visualizzati i risultati corrispondenti. Tuttavia, questi nuovi filtri forniscono un’interfaccia visiva intuitiva che meglio pubblicizza le potenti funzionalità di ricerca di Foto.

I nuovi filtri non sembrano essere ancora ampiamente diffusi ed è molto probabile che facciano parte di un aggiornamento lato server. Ad ogni modo, qui di seguito vi lasciamo l’appbox per scaricare l’ultima versione disponibile sul Play Store:

