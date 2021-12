YouTube si aggiorna con controlli di ascolto su tutti i video

Google è sempre alla ricerca di nuovi miglioramenti alle proprie app e ai propri servizi che permettano una miglior fruizione da parte degli utenti (e, indirettamente, maggiori entrate nelle sue casse). L’app YouTube di Android e iOS ad esempio ha ricevuto un nuovo fantastico aggiornamento che porta i controlli di ascolto, pensati principalmente per la musica, a tutti i video.

L’accesso ai controlli viene effettuato tramite il menu delle impostazioni, sebbene alcuni video musicali suggeriscano automaticamente di visualizzare i controlli tramite un pop-up.

Con la nuova pagina, si ottiene il solito set di tasti con i controlli della riproduzione, pausa, precedente o successivo accanto ai pulsanti per il riavvolgimento / avanzamento di 10 secondi. La pagina di controllo ha anche l’icona dei Mi Piace (stranamente non quella dei Non Mi Piace), salvataggio e velocità.

Una volta attivi, i controlli di ascolto sono persistenti e rimangono anche quando si passa a un nuovo video dal feed Home, dalla ricerca, ecc. Mentre l’icona suggerisce che questo è per l’ascolto di musica, è utile per qualsiasi forma di audio, come i podcast, un’altra area che YouTube sta esplorando.

Con queste funzionalità, la normale app YouTube mira a prendersi una fetta della torta dello streaming musicale. Ciò vorrebbe dire che Google non ha molta fiducia sull’ulteriore crescita che il servizio di YouTube Music può avere, preferendo invece puntare “sul favorito”. Anche perché, per il momento, la funzione sembra essere esclusiva per gli abbonati Premium.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che YouTube Music è da qualche settimana disponibile su tutti gli smartwatch Wear OS, dopo essere stato disponibile in esclusiva sui Galaxy Watch4 di Samsung.

