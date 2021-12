Android 12 disponibile su Sony Xperia 5 e Xperia 10 II via Custom ROM

La community del modding Android sta facendo dei passi da gigante nel garantire aggiornamenti ad Android 12 a smartphone che hanno visto ormai chiudersi la propria finestra di aggiornamenti ufficiali da un bel pezzo. A questo proposito, vi segnaliamo che una versione di PixelOS 12.0, basata per l’appunto su Android 12, è disponibile per gli smartphone Sony Xperia 5 e Xperia 10 II.

Si tratta di una ROM che funziona già molto bene, nonostante si trovi ancora nelle prime versioni di sviluppo. Inoltre, vi segnaliamo che il SELinux è impostato in “Enforced”, il che significa che la sicurezza del boot e dello smartphone in generale è ad ottimi livelli. Per conoscere nel dettaglio il ruolo del SELinux, vi rimandiamo alla nostra guida di approfondimento.

Download e installazione di Android 12 via Custom ROM

Per installare la ROM basata su Android 12 sul vostro smartphone Sony, vi servono il bootloader sbloccato e una recovery custom come la TWRP (cose che vanno ad invalidare la garanzia legale del produttore). Se avete questi requisiti, la guida passo passo all’installazione la trovate qui di seguito: