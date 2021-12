Google Pixel Watch, trapelano le immagini marketing ufficiali

Google non è mai stata brava a mantenere segreti i propri progetti hardware. Basti pensare che le immagini del Pixel 6 sono emerse in rete, con cadenza continua, già da diverse settimane prima la presentazione. A questo proposito, vi segnaliamo che subito dopo le indiscrezioni che vi abbiamo riportato circa la presentazione del Google Pixel Watch all’inizio del 2022, ecco che in rete sono trapelate le immagini che l’azienda utilizzerà per il marketing ufficiale dello smartwatch.

Jon Prosser ha rivelato alcune immagini di marketing ufficiali del Pixel Watch che, secondo lui, provengono da fonti interne a Google. È coraggioso da parte sua affermarlo su YouTube considerando che apparentemente sta affrontando un qualche tipo di azione legale avviata da Samsung per la diffusione di immagini del Galaxy S22 Ultra un mese fa.

Ad ogni modo, a questo punto non ci aspettiamo un’altra delusione per i fan dei Pixel che aspettavano da tempo questo orologio. Come potete vedere, nelle immagini si intravede uno smartwatch molto minimale, con cassa rotonda, e con solo un tasto fisico che non capiamo se funzionerà anche da ghiera.

La mancanza di fiducia di Google in Wear OS presumibilmente gli ha impedito di rilasciare lo smartwatch nel 2019. La decisione di Samsung di sostituire il suo Tizen con Wear OS per la linea Galaxy Watch 4 potrebbe aver fornito a Google tutta la fiducia di cui aveva bisogno.

Google prevede di includere alcune funzionalità che saranno rese disponibili solo per Pixel Watch, in modo simile a come offre funzionalità Android speciali agli utenti di telefoni Pixel. L’obiettivo principale è mostrare cosa può essere Wear OS, esattamente cosa fanno i telefoni Pixel per Android.

Se vuoi trovare un evento specifico che ha portato Google a prendere più sul serio lo sviluppo del Pixel Watch, potrebbe essere successo a novembre 2019, quando la società madre Alphabet ha acquistato Fitbit, produttore di fitness tracker/smartwatch, per 2,1 miliardi di dollari. All’epoca, Google ha affermato che la transazione potrebbe portare l’azienda a “introdurre sul mercato dispositivi indossabili Made by Google“.

Un Pixel Watch rafforzerebbe sicuramente l’ecosistema di Google che quest’anno ha avuto un enorme successo con il rilascio di Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

VIA