Android 12 disponibile su Samsung Galaxy A10, A20/A20e, A21s, A30 e A40 via Custom ROM

A stretto giro di boa da quando le prime Custom ROM basate su Android 12 sono state rese disponibili per Nokia 6.1, 6.1 Plus, 7 e 7.1, ecco che la lista si è appena ingrossata integrando anche Samsung Galaxy A10, A20/A20e, A21s, A30 e A40.

Dalle segnalazioni degli sviluppatori sembra che, per la maggior parte, le ROM funzionino a dovere senza grossi bug o altro. Tra l’altro, anche il SELinux è impostato in “Enforced”, il che significa che la sicurezza del boot e dello smartphone in generale è a ottimi livelli.

Segnaliamo inoltre che questi non sono i primi smartphone Samsung a ricevere delle Custom ROM basate su Android 12. Questo onore infatti è andato a tutti i modelli delle serie Galaxy S10 e Galaxy Note 10.

Download e installazione di Android 12

Per installare la ROM basata su Android 12 sul vostro smartphone Nokia, vi servono il bootloader sbloccato e una recovery custom come la TWRP (cose che vanno ad invalidare la garanzia legale del produttore). Se avete questi requisiti, la guida passo passo all’installazione la trovate qui di seguito:

Effettuare un Nandroid backup in caso di eventuali problemi (la nostra guida passo passo)

Scaricare le ROM in formato .zip ( A10 | A20/A20e | A21s | A30 | A40 ) – Le Google Apps sono pre-installate

) – Le Google Apps sono pre-installate Riavviare lo smartphone in modalità recovery (tasto di accensione più tasto volume su)

Effettuare il wipe di dalvik, cache, data e system

Flashare prima la ROM e poi le Google Apps

Riavviare (il primo avvio potrebbe richiedere più tempo)

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che nel codice dell’ultima versione dei Play Services sono state trovate le stringhe per abilitare la Digital Car Key sugli smartphone via NFC o UWB.