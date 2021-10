Xiaomi Mi Band 6 NFC: tutte le banche supportate per i pagamenti contactless

Con il lancio italiano di Xiaomi Mi Band 6 NFC, anche il colosso cinese è entrato ufficialmente nel mercato dei servizi di pagamento contactless grazie alla collaborazione con Nexi e con Mastercard. Esattamente come con Google Pay però, non tutte le carte di debito/credito emesse dalle banche sono compatibili.

In questo articolo vi mostriamo quali sono le banche partner le cui carte possono essere registrate nell’applicazione Xiaomi Wear e utilizzate per i pagamenti contactless tramite Xiaomi Mi Band 6 NFC. É lecito attendersi che il numero di banche crescerà in futuro.

Nel caso foste interessati all’acquisto, qui di seguito vi lasciamo l’elenco di tutte le banche supportate in questa fase iniziale, con la speranza che altre se ne aggiungano in seguito.