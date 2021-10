La “vera” Dark Mode in arrivo su Waze

Nel 2013, Google ha acquistato Waze per 1,3 miliardi di dollari. Mentre la società possedeva già l’app di navigazione mobile leader nel mondo, nel corso degli anni Google ha “preso in prestito” alcune delle funzionalità che hanno reso Waze popolare come le informazioni sul traffico di crowdsourcing e le ha utilizzate per migliorare Google Maps. All’ultimo conteggio, Waze ha oltre 134 milioni di utenti attivi mensili in tutto il mondo e l’anno scorso è stata la seconda app di mappatura più popolare al mondo.

Nonostante però questa popolarità, lo sviluppo dell’applicazione non raggiunge lo stesso ritmo di Google Maps. A questo proposito, segnaliamo che secondo il sito web israeliano Geektime.com, Waze ha lanciato una nuova versione “alpha” dell’app che integra finalmente una vera Dark Mode. Apparentemente questa è una build speciale della versione 4.78. Attualmente, la Dark Mode su Waze copre solo la mappa stessa ma nella nuova versione copre tutta l’app, comprese le impostazioni e il resto dell’app.

In questo momento, la versione “alpha” dell’aggiornamento è considerata piena di bug, il che indica che Waze e Google hanno molto lavoro da fare prima che venga diffusa la versione finale dell’aggiornamento. In modalità scura, invece di utilizzare testo scuro su sfondo bianco, viene utilizzato testo bianco su sfondo scuro. Ciò impedisce agli utenti di rimanere accecati dallo sfondo bianco che può essere pericoloso quando si utilizza l’app di notte durante la guida.

Google ha iniziato a diffondere un aggiornamento completo della modalità oscura su Google Maps all’inizio di quest’anno dopo che ne aveva parlato per un anno. Quindi, non c’è motivo per cui Waze non possa unirsi al gruppo, e lo farà, una volta che i bug nella build “alpha” saranno stati sistemati.

Nel frattempo, se desiderate abilitare la Dark Mode su Google Maps, basta toccare l’immagine del profilo nell’angolo in alto a destra dello schermo, toccare Impostazioni e, sotto l’intestazione “Tema”, potrete abilitarla.

