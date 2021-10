Asus pubblica la roadmap di aggiornamento ad Android 12

ASUS ha appena confermato il programma di rilascio dell’aggiornamento ad Android 12 per i suoi smartphone Zenfone e ROG Phone.

L’aggiornamento stabile di Android 12 è stato annunciato da Google all’inizio di questo mese. Tuttavia, la società ha inizialmente pubblicato il codice solo nel repository del progetto Open Source Android. L’aggiornamento effettivo per gli smartphone Pixel è avvenuto solo la scorsa settimana con il lancio dei nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

ASUS afferma di aver già reclutato alcuni utenti possessori di Zenfone 8 per il programma di beta test di Android 12. Ciò aiuterà l’azienda a identificare e correggere i bug in base all’esperienza utente reale prima del lancio finale del software.

È interessante notare che il lancio dell’aggiornamento stabile è piuttosto promettente poiché ASUS prevede di rilasciarlo da dicembre 2021. La serie ZenFone 8 lo riceverà a dicembre, mentre le serie ASUS ROG Phone 5 e 5s lo otterranno nel primo trimestre del 2022. Infine, gli aggiornamenti per la serie ZenFone 7 e la serie ROG Phone 3 sono previsti durante la prima metà del 2022.

È una buona cosa che l’azienda abbia promesso di lanciare l’aggiornamento stabile per i suoi smartphone invece di una beta. Vale la pena notare, tuttavia, che è un processo più semplice per ASUS poiché non fornisce più un’interfaccia utente fortemente personalizzata.

Ad ogni modo, di seguito potete controllare la roadmap aggiornata completa:

Da Dicembre 2021

Zenfone 8 (la nostra recensione)

Zenfone 8 Flip (la nostra recensione)

Nel Q1 2022

ROG Phone 5

ROG Phone 5s

Nel 1° semestre 2022

Zenfone 7 (la nostra recensione)

ROG Phone 3

Una volta che l’aggiornamento verrà lanciato per i primi smartphone entro dicembre, ci aspettiamo un lancio graduale. Gli utenti di Taiwan probabilmente lo riceveranno per primi, ma prevediamo che più regioni riceveranno l’aggiornamento poco dopo dicembre.

