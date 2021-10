Google Maps si arricchisce di un nuovo widget per la navigazione immediata

I widget stanno tornando alla ribalta con il nuovo sistema operativo Android 12 e finora ci piace molto quello che abbiamo visto. Che si tratti di controlli di riproduzione per YouTube Music, collegamenti ai siti Web preferiti in Chrome o orologi progettati per adattarsi perfettamente allo stile grafico del Material You, è emozionante vedere tornare i controlli della schermata iniziale. Sembra che Google Maps potrebbe essere il prossimo ad aggiungersi al club, offrendo un widget che permette di navigare immediatamente con un singolo tap verso destinazioni preimpostate.

L’utente di Reddit u/neilAndNotNail ha individuato questo widget in Google Maps v11.3.0, l’ultima versione beta dell’app. Come potete vedere, il widget è un pannello di controllo a forma di griglia con collegamenti a posizioni personalizzate come Casa e Lavoro, oltre a stazioni di servizio, negozi di alimentari e ristoranti nelle vicinanze. Una barra di ricerca nella parte superiore del widget semplifica la ricerca di qualsiasi altra cosa che non rientri in questi preset.

In un certo senso ricorda il widget di Apple Mappe su iOS, anche se con più opzioni a seconda di come viene ridimensionato. Il widget sfrutta i temi di Material You su Android 12, piuttosto che utilizzare un generico aspetto come la sua controparte per iPhone.

Secondo XDA, il widget verrà visualizzato anche sugli smartphone dotati di Android 11, utilizzando una tonalità blu standard al posto dei colori dinamici.

Nel caso non voleste attendere il rilascio della funzionalità nella versione stabile di Google Maps, qui di seguito vi lasciamo il link per procedere al download del file APK da installare manualmente. Vi ricordiamo che è necessario fornire i permessi al browser web per l’installazione di app da fonti sconosciute, ovvero tutte quelle scaricate al di fuori del Play Store.

Google Maps v11.3.0 beta | Download file APK

