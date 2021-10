GTA: The Trilogy in arrivo anche su Android nel 2022

Erano diverse settimane che si rumoreggiava sul possibile annuncio di una versione remastered dei principali giochi di GTA e Rockstar, nel corse delle ultime ore, non solo ha annunciato proprio quello ma ha svelato anche che le nuove versioni saranno integrate nel pacchetto GTA: The Trilogy che uscirà per console e PC fra qualche settimana e, per Android e iOS, nel 2022.

In honor of the upcoming anniversary, today we are excited to announce that all three games will be coming to current generation platforms later this year in Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition: https://t.co/cMNwlfj3R5 pic.twitter.com/RrbCl1EWLx — Rockstar Games (@RockstarGames) October 8, 2021

GTA: The Trilogy includerà le versioni rimasterizzate (probabilmente in Unreal Enigine anche se non è stato ancora confermato) di Grand Theft Auto III, Vice City e San Andreas.

Purtroppo Rockstar non ha annunciato ancora nè il prezzo ufficiale della nuova trilogia nè ha mostrato video gameplay. Insomma, c’è ancora molto da scoprire.

Quello che sappiamo è che i giochi esistenti verranno rimossi dai rispettivi negozi la prossima settimana, anche se non è noto se questo includerà anche le versioni sul Play Store e sull’App Store.

L’arrivo sulle piattaforme mobile di Android e iOS probabilmente sta richiedendo un po’ più di sviluppo, motivo per cui c’è la discrepanza di qualche mese.

Se da un certo punto di vista è molto eccitante poter mettere le mani su delle versioni migliorate di giochi che hanno fatto la storia del franchise, dall’altro ci sembra una presa in giro per coloro che hanno acquistato i singoli giochi su Android e iOS ma dal rilascio della trilogia non riceveranno più aggiornamenti.

A questo punto le prossime informazioni ufficiali su GTA: The Trilogy probabilmente verranno comunicate il 22 ottobre, giorno del 20° anniversario di GTA III.

