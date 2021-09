Star Wars: Hunters, nuovo video trailer e arrivo su Android nel 2022

Sfruttare i franchise più famosi e popolari di cinema e cultura per creare nuovi videogiochi è sempre stato un passo che molte software house hanno fatto e Zynga non è da meno. A febbraio, Zynga ha rivelato che stava lavorando a un gioco di Star Wars per dispositivi mobili e console chiamato Star Wars: Hunters.

All’epoca, l’unica informazione concreta disponibile era un video trailer ma ora, come previsto, Zynga è tornata con un nuovo annuncio e molto (poco) da mostrare. Certo, c’è un nuovo trailer, ma è cinematografico, quindi non abbiamo ancora idea di come sia effettivamente il gioco in azione. Naturalmente, è ancora in fase di sviluppo e, grazie al trailer di oggi, ora sappiamo che l’uscita del gioco è prevista per il 2022, anche se non che sia stata fornita una data esatta.

Ad ogni modo, dal trailer abbiamo appreso che Star Wars: Hunters è un gioco di combattimento in arena 4×4 e il video mostra che queste arene sono eventi sportivi televisivi nell’universo di gioco. È chiaro che Zynga ha scritto questa ridicola premessa per adattarsi al design del gameplay dell’arena, quindi sarebbe lecito non aspettarsi una trama scritta coi fiocchi.

Le battaglie si svolgeranno in tempo reale, anche se la dimensione delle mappe resta da vedere. Inoltre, non sappiamo ancora per certo la modalità di pubblicazione sul Play Store anche se, un gioco del genere e con un franchise così popolare si adatta perfettamente al free-to-play con un sacco di micro transazioni in-app.

In attesa di avere maggiori informazioni su Star Wars: Hunters, vi vogliamo ricordare che i nuovi Mega Man X DiVE e Rush Rally Origins sono stati da poco pubblicati sul Play Store.

