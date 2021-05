Manca solamente un giorno all’inizio del Google I/O 2021 e, come vi abbiamo menzionato nel nostro articolo approfondito su cosa aspettarsi, Android 12 rappresenta la principale novità che dovremmo vedere (almeno nel giorno iniziale). Una rivelazione dell’ultimo minuto ci porta a pensare che Android 12 porterà la più grande rivoluzione grafica del robottino verde.

La fuga di notizie arriva da Jon Prosser di Front Page Tech su YouTube. In un nuovo video, possiamo vedere quelle che sembrano essere sia diapositive che materiale promozionale animato che pubblicizzano l’imminente revisione di Android.

In una diapositiva possiamo leggere “Cosa c’è di nuovo?” in Android 12, ci sono menzioni specifiche di “Una bellissima nuova esperienza“, “Protezione della privacy e sicurezza più robusta” e “Tutti i tuoi dispositivi funzionano meglio insieme“.

Un’altra diapositiva mostra diversi nuovi elementi dell’interfaccia utente: da sinistra a destra, possiamo vedere un nuovo widget multimediale, un interruttore di risparmio della batteria, un piccolo widget meteo, slider della luminosità ridisegnato e interruttori di connettività, un affascinante widget orologio analogico, diversi pulsanti di accensione, uno slider del volume, una sorta di interfaccia utente che include opzioni snooze, pin e info, opzioni “lavoro” e “casa” senza contesto, una nuova interfaccia utente di notifica per posticipare o ignorare le sveglie e stili di notifica ottimizzati.

C’è anche molto da vedere nella parte animata. Le nuove informazioni iniziano al minuto 2:57 e continuano al minuto 6:30. La clip mostra notifiche aggiornate e immagini delle impostazioni rapide, un design della tastiera aggiornato, un nuovo stile simile a una pillola per le notifiche della barra di stato, una schermata di blocco completamente rinnovata con un enorme orologio, una fantastica animazione a increspatura e molti angoli arrotondati.

Ci sono anche un sacco di forme e movimenti più scuri che sembrano pensati per trasmettere una maggiore personalizzazione attraverso la tematizzazione, cosa che ci aspettavamo già da alcune generazioni.

Curiosamente, come sottolinea Prosser, ci sono un paio di date presenti in questo materiale che non esistono quest’anno: lunedì 25 agosto e lunedì 27 agosto. Ciò sembra irrilevante, tuttavia nessuna di queste date cade in un Lunedì nè del 2020, nè del 2021 e nè del 2022.

Ad ogni modo, la versione Google di “Android stock” è diventata sempre più presente negli ultimi anni, diventando sempre più stilizzata con ogni versione. Se queste modifiche dovessero avere effetto, Android 12 potrebbe essere il più grande cambiamento degli ultimi anni.

