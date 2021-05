Top 5 Settimana 20 2021: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 20 2021.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 20 2021 parlando di Asus che ha presentato ufficialmente i nuovi smartphone top di gamma ZenFone 8 e ZenFone 8 Flip. Esattamente come ci aspettavamo, il primo è un top di gamma “compatto” mentre il secondo è un top di gamma che ripropone l’iconica fotocamera rotante dei modelli precedenti.

A distanza di due anni dall’ultimo evento, quest’anno il Google I/O 2021 inizierà il prossimo 18 maggio con una miriade di novità attese attraverso tutto l’ecosistema di servizi e hardware Google. In questo articolo vedremo cosa ci aspettiamo dall’evento e i relativi annunci che potrebbero essere fatti.

Tra i prodotti che Google dovrebbe presentare in questo 2021 ci saranno Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Secondo le immagini trapelata entrambi i modelli avranno un display che occupa quasi per intero la superficie superiore della scocca e sfrutteranno una fotocamera presente all’interno di un foro centrale. È previsto anche un lettore di impronte digitali in-display in base all’icona mostrata sulla schermata di blocco.

Il Mobile World Congress tornerà a Barcellona quest’anno anno dopo aver saltato il 2020. Il MWC 2021 si terrà tra il 28 giugno e l’1 luglio a Barcellona, ​​in Spagna, con una presenza già fissata di 50.000 persone, ma a quanto pare c’è già la prima assenza ufficiale.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 20 2021 con il supporto ufficiale della LineageOS 18.1 per i Google Pixel 3 e Pixel 3 XL.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 21 2021.