Asus ZenFone 8 e ZenFone 8 Flip ufficiali: top di gamma alla portata di tutti

Asus ha presentato ufficialmente i nuovi smartphone top di gamma ZenFone 8 e ZenFone 8 Flip. Esattamente come ci aspettavamo, il primo è un top di gamma “compatto” mentre il secondo è un top di gamma che ripropone l’iconica fotocamera rotante dei modelli precedenti.

A caratterizzare l’estetica e l’ergonomia di questi due smartphone c’è la volontà dei progettisti di facilitare l’utilizzo ad una mano.

Un obiettivo chiave del design è stato quello di rendere Zenfone 8 eccezionalmente facile da usare, anche con una sola mano. La nuovissima modalità One-Handed dà agli utenti un controllo completo e confortevole utilizzando solo il pollice. Il retro curvo in 3D si adatta perfettamente al palmo della mano e il nuovissimo rivestimento in vetro satinato conferisce a Zenfone 8 un aspetto pulito ed elegante, per tutto il tempo, rendendo ancora più facile la presa.

Asus ZenFone 8 – Scheda Tecnica

Dimensioni e Peso: 148 x 68,5 x 8,9 mm / 169g

148 x 68,5 x 8,9 mm / 169g Display: 5,9 pollici FullHD+ AMOLED a 120Hz, 20:9, tempo di risposta 1ms, frequenza campionamento tattile 240Hz, luminosità massima (picco) di 1.100nits, Gorilla Glass Victus, DCI-P3 al 112%, Delta-E<1, contrasto 1.000.000:1

5,9 pollici FullHD+ AMOLED a 120Hz, 20:9, tempo di risposta 1ms, frequenza campionamento tattile 240Hz, luminosità massima (picco) di 1.100nits, Gorilla Glass Victus, DCI-P3 al 112%, Delta-E<1, contrasto 1.000.000:1 SoC: Qualcomm Snapdragon 888 (5nm)

Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) Memorie: 6/8/16GB di RAM LPDDR5 (fino a 6.400MB/s) / 128 UFS 2.1 o 256GB UFS 3.1 storage (espandibile)

6/8/16GB di RAM LPDDR5 (fino a 6.400MB/s) / 128 UFS 2.1 o 256GB UFS 3.1 storage (espandibile) Fotocamere: Principale – Sony IMX686 da 64MP 1/1,7″, pixel da 0,8um, tecnologia Quad Bayer 16MP (pixel 1,6um), apertura F/1.8 e OIS, lunghezza focale 26,6mm (35mm eq.), FOV 78,3°, 2×1 On-chip-lens AF Grandangolare – Sony IMX363 da 12MP 1/2,55″ con Dual PD autofocus, f/2,2, pixel da 1,4um, lunghezza focale14,3mm (35mm eq.), macro da 4cm Anteriore – 12MP Sony IMX663 dual pixel 1/2,93″, pixel da 1,22um, AF Dual PD, FOV 76,5° Video: fino 8K UHD

Sensore impronte: integrato nel display

integrato nel display Connettività: Dual SIM dual-stanby, 5G SA/NSA, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC , GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC

Dual SIM dual-stanby, 5G SA/NSA, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC , GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC Certificazioni IP65 e IP68

Batteria: 4.000mAh con Quick Charge 4 e adattatore da 30W

4.000mAh con Quick Charge 4 e adattatore da 30W Colori: Obsidian Black, Horizon Silver

Obsidian Black, Horizon Silver OS: Android 11 con ZenUI 8

Asus ZenFone 8 Flip – Scheda Tecnica

Dimensioni e Peso: 165 x 77,28 x 9,6 mm / 230g

165 x 77,28 x 9,6 mm / 230g Display: 6,67 pollici FullHD+ AMOLED a 90Hz, 20:9, luminosità massima di 1.000nits, Gorilla Glass 6, DCI-P3 al 110%, precisione colore Delta-E<1, contrasto 100.000:1

6,67 pollici FullHD+ AMOLED a 90Hz, 20:9, luminosità massima di 1.000nits, Gorilla Glass 6, DCI-P3 al 110%, precisione colore Delta-E<1, contrasto 100.000:1 SoC: Qualcomm Snapdragon 888 (5nm)

Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) Memorie: 8GB di RAM LPDDR5 (fino a 6.400MB/s) / 128 o 256GB storage UFS 3.1 (espandibile)

8GB di RAM LPDDR5 (fino a 6.400MB/s) / 128 o 256GB storage UFS 3.1 (espandibile) Fotocamere: Principale – Sony IMX686 da 64MP 1/1,7″, pixel da 0,8um, tecnologia Quad Bayer 16MP (pixel 1,6um), apertura F/1.8 e OIS, lunghezza focale 26,6mm (35mm eq.), FOV 78,3°, 2×1 On-chip-lens AF Grandangolare – Sony IMX363 da 12MP 1/2,55″ con Dual PD autofocus, f/2,2, pixel da 1,4um, lunghezza focale14,3mm (35mm eq.), macro da 4cm Zoom – OmniVision OV08A 8MP 3x zoom ottico Video: fino 8K UHD

Sensore impronte: integrato nel display

integrato nel display Connettività: Dual SIM dual-stanby, 5G SA/NSA, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC

Dual SIM dual-stanby, 5G SA/NSA, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC Certificazione IP65 e IP68

Batteria: 5.000mAh con Quick Charge 4 e adattatore da 30W

5.000mAh con Quick Charge 4 e adattatore da 30W Colori: Galactic Black e Glacier Silver

Galactic Black e Glacier Silver OS: Android 11 con ZenUI 8

Disponibilità e prezzi

Zenfone 8 sarà disponibile in Italia in duplice colorazione (Obsidian Black e Horizon Silver) e in quattro diverse configurazioni (6/128GB, 8/128GB, 8/256GB, 16/256GB), di cui tre già disponibili.