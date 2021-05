Strava si aggiorna migliorando la UI della mappa

Se siete ciclisti o se vi piace correre a piedi all’aperto, probabilmente conoscete l’applicazione di Strava. Si tratta del social dedicato allo sport più popolare al mondo e, con oltre 10 milioni di download dal Play Store, è senza dubbio anche quello più utilizzato. Il team di sviluppo di Strava ha aggiunto tante nuove caratteristiche e funzioni all’app negli ultimi anni, il che ha reso l’interfaccia un po’ goffa e affollata. Per fortuna, l’interfaccia utente sta subendo una riprogettazione completa per aiutare a ripulire l’esperienza.

Sebbene vanti un colore e un tema familiari, il nuovo look di Strava porta con sé molti miglioramenti. L’aggiornamento pone una maggiore attenzione sugli aspetti social dell’app e combina percorsi e segmenti in un’unica categoria.

La nuova homepage è incentrata sulla ricerca delle attività degli amici, con le statistiche personali ora contenute nella nuova scheda “Tu”. Se non si seguirà qualcuno su Strava, la homepage apparirà piuttosto scarna.

La nuova scheda “Mappe” ora include tutti i segmenti e i percorsi in uno spazio per aiutare gli utenti a individuare il percorso migliore. Anche se è ancora necessario essere abbonati al servizio premium per accedere ai percorsi, combinare tutti i percorsi guidati di Strava in un unico posto nell’app aiuta a semplificare un po’ l’esperienza.

La vecchia interfaccia aveva una curva di apprendimento piuttosto ripida per mappare le uscite, ma ora è molto più facile immergersi e iniziare ad allenarsi senza armeggiare nell’app.

Infine, la scheda “Gruppi” individua gli altri atleti nella zona, così da poterli incontrare e rimanere motivati insieme.

Il post sul blog di Strava anticipa anche alcune misteriose funzionalità imminenti pianificate per l’app in futuro a seguito della nuova interfaccia utente ma senza scendere troppo nel dettaglio.

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone, qui di seguito vi lasciamo l’appbox:

VIA