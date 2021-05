League of Legends: Wild Rift si aggiorna alla versione 2.2c | Novità

Sebbene non sia ancora arrivato in versione stabile ma si trovi in beta test, gli sviluppatori di League of Legends: Wild Rift stanno rilasciando aggiornamenti in maniera costante per assicurarsi non solo che la stabilità del titolo migliori su tutti gli smartphone ma anche che vengano aggiunte novità al gameplay.

La versione 2.2c porta con sé molte nuove aggiunte, tra cui un campione, otto skin, alcuni accessori, un paio di eventi e una serie di bilanciamenti dei campioni. Non tutto questo sarà disponibile in una volta, ma ci si può aspettare che questo contenuto arriverà entro la fine del mese.

Prima di tutto, l’arrivo di Renekton, il Macellaio delle Sabbie, è il pezzo forte della patch di aggiornamento 2.2c di League of Legends: Wild Rift. Possiamo anche aspettarci una rotazione dei campioni il 13 maggio, seguita da un’altra il 20 maggio. Nello specifico, è prevista la presenza nelle seguenti date:

13 maggio – 19 maggio: Akali, Braum, Darius, Diana, Evelynn, Jax, Miss Fortune, Olaf, Sona, Tristana

20 maggio – 26 maggio: Ahri, Corki, Kai’Sa, Kha’Zix, Leona, Renekton, Rengar, Soraka, Tryndamere, Twisted Fate

La versione 2.2c di League of Legends: Wild Rift porta con sé anche nuovi accessori, fra cui icone, percorsi di Homeguard, palline e richiami.

Oltre all’aggiunta di un nuovo campione, alla prevista rotazione dei personaggi esistenti e all’aggiunta di nuovi accessori, i giocatori possono aspettarsi di trovare otto nuove skin nel gioco:

Terra bruciata Renekton

Blood Moon Diana

Blood Moon Jhin

Blood Moon Kennen

Blood Moon Twisted Fate

Blood Moon Yasuo

Infernal Nasus

Mecha Malphite

I giocatori possono infine aspettarsi due nuovi eventi che si svolgeranno entro la fine del mese, chiamati Pride e Jubilant Colors. Entrambi inizieranno il 24 maggio, con ulteriori informazioni in arrivo a breve. Un secondo Nemesis Duel dovrebbe arrivare qualche tempo dopo nella patch, ma non è stata fornita alcuna data.

Tutto sommato, la patch è abbastanza pesante, portando con sé tante novità e quindi, se siete fan dei MOBA o semplicemente amate LoL, sembra che lo sviluppo per l’attuale beta di League of Legends: Wild Rift stia procedendo in maniera spedita.

VIA FONTE