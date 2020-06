Top 5 Settimana 25 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 25 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 25 2020 parlando di WhatsApp, la quale ha annunciato di aver lanciato il proprio servizio di pagamenti digitali in Brasile sfruttando la piattaforma di Facebook Pay. Il servizio di WhatsApp Pay non servirà solamente a pagare per beni e servizi le aziende ma anche per inviare dei pagamenti ai propri cari.

La strada di Qualcomm che porta all’obiettivo di dominare l’era del 5G sul fronte consumer ha appena fatto un passo in avanti molto importante. Il colosso americano infatti ha annunciato il nuovo Qualcomm Snapdragon 690, SoC di fascia bassa che integra al suo interno un modem 5G.

Nonostante l’impossibilità di accedere ai Google Play Services e le iniziali voci dello sviluppo di un sistema operativo proprietario da porre in competizione con Android e iOS, Huawei continuerà a rilasciare nuovi aggiornamenti sui “vecchi” smartphone lanciati prima del ban. Durante la settimana il colosso cinese ha condiviso la roadmap per il rilascio della nuova EMUI 10.1 (e della MagicUI 3.1, la versione pensata per gli smartphone Honor) in versione Globale.

A seguito della sua popolarità senza precedenti durante la pandemia di coronavirus, Zoom è stata criticata per l’assenza di un sistema di crittografia end-to-end (E2EE). La società ha reagito promettendo di aggiungere la funzionalità di sicurezza, ma solo per gli utenti a pagamento. Dopo ulteriori critiche riguardo a tale decisione, Zoom ha ora annunciato che porterà la crittografia end-to-end per tutti.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 25 2020 con gli ottimi risultati ottenuti da Motorola Edge Plus che si conferma essere il battery phone dei top di gamma Android del 2020.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 26 2020.