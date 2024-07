Durante il keynote della WWDC 2024, Apple ha mostrato al mondo una serie di prodotti e servizi. Il clou è stato Apple Intelligence, che è la risposta del colosso tecnologico al crescente mercato degli assistenti AI. Tuttavia, la società ha fatto una svolta a sorpresa quando ha annunciato di avere una partnership con OpenAI per portare anche GPT-4o nel servizio. Ora, si dice che il colosso della tecnologia abbia intenzione di portare Google Gemini come un ulteriore servizio di terze parti su Apple Intelligence per arricchire la propria offerta.

Google Gemini arriverà su Apple Intelligence in tempo per gli iPhone 16

C’è la possibilità che Apple annunci un altro partner per il suo programma Apple Intelligence durante l’autunno del 2024, ovvero in contemporanea con il lancio dei nuovi iPhone 16. E, se le voci sono vere, tutto indica Google Gemini come il nuovo partner di Apple. Ciò significa che gli utenti iOS e macOS avranno una selezione di tre modelli AI, inclusi Siri e ChatGPT.

Sembra che la strategia di Apple nelle grandi guerre dell’intelligenza artificiale sia quella di allearsi invece di competere. Il colosso della tecnologia è stato un po’ lento all’inizio quando si è trattato di annunciare i suoi strumenti di intelligenza artificiale, quindi è logico che Apple prenda la posizione unica di aggiungere modelli rivali alla propria app. Ciò consentirà alle persone di scegliere quali modelli desiderano utilizzare invece di essere costrette a utilizzare ciò che Apple vuole che utilizzino, il che potrebbe incoraggiare le persone a utilizzare Apple Intelligence indipendentemente dal modello che preferiscono.

Non a caso si parla anche di una collaborazione con Meta per portare le funzionalità AI del colosso dei social su Apple Intelligence.

Ci sono rumor anche di come Apple potrebbe introdurre un piano a pagamento per Apple Intelligence per sbloccare nuove funzionalità, ma sembra essere ancora lontano. Fino ad allora, sarà interessante vedere se la strategia di Apple di unire i modelli di intelligenza artificiale sotto il suo servizio lo renderà il sistema operativo preferito dalle persone che desiderano potenti strumenti di intelligenza artificiale a portata di mano.