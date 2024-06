Apparentemente Apple sta cercando di prendere tutto l’aiuto possibile per integrare l’intelligenza artificiale generativa nella sua Apple Intelligence recentemente annunciata. Secondo un articolo del Wall Street Journal che cita fonti a conoscenza della discussione, Apple avrebbe discusso con Meta della possibilità di utilizzare il modello di intelligenza artificiale generativa dell’azienda all’interno della piattaforma Apple Intelligence. Secondo quanto riferito, ha avuto discussioni simili anche con le startup Anthropic e Perplexity (recentemente accusata di addestrare la propria IA anche con dati non autorizzati). Al momento, però, nulla è stato finalizzato, riferisce il WSJ.

Non solo OpenAI: anche Google e Meta in lizza per Apple Intelligence

Alla WWDC all’inizio di questo mese, Apple ha annunciato ufficialmente la tanto vociferata partnership con OpenAI che porterà ChatGPT sui nuovi iPhone, iPad e Mac con la prossima generazione del sistema operativo dei dispositivi. Durante l’evento, il vicepresidente senior dell’ingegneria del software di Apple, Craig Federighi, ha anche menzionato Gemini di Google come qualcosa che potrebbe essere aggiunto ad Apple Intelligence in futuro. “Vogliamo consentire agli utenti di scegliere i modelli che desiderano“, ha affermato Federighi. Avrebbe senso, quindi, che Apple facesse acquisti in giro.

Secondo fonti vicine alla questione, Meta è in trattative con Apple per esplorare modi per integrare i suoi modelli avanzati di intelligenza artificiale generativa nell’intelligenza di Apple. Questa mossa sottolinea la strategia di Apple volta a potenziare le proprie funzionalità di intelligenza artificiale e migliorare l’esperienza degli utenti attraverso partnership tecnologiche innovative. Questa potenziale collaborazione mira a migliorare le capacità di intelligenza artificiale su dispositivi Apple come iPhone e Mac, sfruttando l’esperienza di Meta nella tecnologia AI.

Ma per il momento si tratta solo di voci non confermate direttamente nè da Apple nè da Meta. Ad oggi solo OpenAI è stato confermato come partner. GPT-4o di OpenAI sarà integrato in Apple Intelligence per rafforzare Siri e altri strumenti, con alcune funzionalità previste per arrivare entro la fine dell’anno.

L’IA generativa è il futuro dello sviluppo tecnologico

Le discussioni con Meta evidenziano l’interesse di Apple nell’integrazione di funzionalità avanzate di intelligenza artificiale generativa nel suo ecosistema. L’intelligenza artificiale generativa, nota per la sua capacità di creare nuovi contenuti come testo, immagini e persino video, potrebbe migliorare in modo significativo le capacità di Apple Intelligence, rendendola più abile nella gestione di attività complesse e nella personalizzazione delle interazioni degli utenti.