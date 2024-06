Amazon ha annunciato ufficialmente le date del suo prossimo evento di shopping annuale. Quest’anno l’Amazon Prime Day 2024 si svolgerà il 16 e 17 luglio: l’evento inizierà alle 9:00 di martedì 16 luglio e si concluderà alla fine della giornata mercoledì 17 luglio. Come prevedibile, Prime Day durerà in realtà due giorni interi e porterà migliaia di offerte esclusive solo agli abbonati Prime su tutto, dall’elettronica alla moda. Se non puoi aspettare ancora qualche settimana, ci sono alcune offerte Prime Day che puoi già acquistare adesso.

L’importanza dell’Amazon Prime Day 2024

Oltre a stimolare un gran numero di vendite in un breve periodo di tempo, Amazon Prime Day è sempre stato un modo per il gigante della vendita al dettaglio online di aumentare il numero complessivo di abbonati Prime. Il Prime Day non è necessariamente un vantaggio del servizio come lo sono l’accesso ai contenuti Prime Video o la spedizione gratuita in due giorni, ma aiuta sicuramente il fatto che la maggior parte delle offerte che troverai su Amazon durante l’evento di due giorni siano disponibili esclusivamente per i membri Prime.

Il Prime Day di luglio è stato il principale evento di shopping per Amazon ormai da un decennio, ma ciò non ha impedito all’azienda di espandere la portata dell’evento. Negli ultimi due anni, abbiamo assistito a una sorta di “Prime Day autunnale” in ottobre, presumibilmente come calcio d’inizio ufficiale di Amazon per la stagione dello shopping natalizio. Non si sa se l’Amazon Prime Day di ottobre tornerà per il 2024, ma poiché la maggior parte dei rivenditori online ha iniziato le vendite natalizie sempre prima dal 2020, pensiamo che ci siano buone probabilità che ritorni anche quest’anno.

Se hai intenzione di esercitare la prova gratuita dell’abbonamento Prime il mese prossimo, puoi rivolgerti a noi di Androidblog per trovare le offerte tecnologiche che valgono il tuo mese durante l’evento di due giorni. Non sorprende che l’Amazon Prime Day 2024 sia uno dei periodi migliori dell’anno per acquistare dispositivi Amazon, poiché la maggior parte di essi probabilmente avrà i prezzi più bassi di tutti i tempi. Ma ci aspettiamo vendite interessanti anche per cuffie, robot aspirapolvere, laptop, SSD e molto altro ancora.