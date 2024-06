Esattamente come previsto, alla WWDC 2024 Apple ha puntato tutto sull’intelligenza artificiale annunciando diverse novità in arrivo su iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia. Alla WWDC, la conferenza annuale di Apple per gli sviluppatori, la società ha rivelato Apple Intelligence, una versione dell’intelligenza artificiale a marchio Apple che è più focalizzata sull’infondere la tecnologia nel suo software e sull’aggiornamento delle app esistenti per renderle più utili. Apple Intelligence sarà alimentata sia dalla tecnologia interna di Apple sia da una partnership con OpenAI, il creatore di ChatGPT, ha annunciato Apple.

Le novità di Siri con la Apple Intelligence

Uno dei più grandi aggiornamenti AI di Apple sta arrivando su Siri. L’assistente vocale integrato dell’azienda sarà ora alimentato da modelli linguistici di grandi dimensioni, la tecnologia che è alla base di tutta l’intelligenza artificiale generativa moderna. Siri, che ha languito nel corso degli anni, potrebbe diventare più utile ora che può interagire più da vicino con i sistemi operativi e le app di Apple. Puoi, ad esempio, chiedere a Siri di fornirti un riepilogo di un articolo di notizie, eliminare un’e-mail o modificare una foto. L’assistente sarà inoltre in grado di eseguire più di 100 azioni, come trovare foto in base a una descrizione generale del loro contenuto o estrarre informazioni personali da una foto del tuo documento d’identità per compilare automaticamente moduli online. Infine, puoi digitare la tua domanda in Siri invece di usare la tua voce.

Apple Intelligence evidenzierà i contenuti rilevanti in Safari mentre navighi. Potrai anche usarlo per recuperare rapidamente le notifiche prioritarie. E proprio come Gmail e Outlook, i tuoi dispositivi saranno in grado di creare risposte dettagliate a e-mail e messaggi di testo per tuo conto.

Apple ha anche annunciato una suite di nuove funzionalità chiamata “Strumenti di scrittura” che utilizza l’intelligenza artificiale per scrivere, riscrivere, correggere e riassumere il testo nel sistema, utile ad esempio per redigere e-mail e post di blog.

Apple Intelligence utilizzerà l’intelligenza artificiale per registrare, trascrivere e riassumere le tue telefonate, rivaleggiando con servizi di trascrizione di terze parti come Otter. Tutti i partecipanti vengono avvisati automaticamente quando inizi la registrazione e alla fine viene generata automaticamente una trascrizione dei punti principali della conversazione. Puoi anche utilizzare l’intelligenza artificiale per generare immagini, adesivi ed emoji personalizzati (che Apple chiama Genmoji) in qualsiasi app.

Apple Intelligence sfrutterà la potenza di GPT-4o

Grazie alla sua partnership con OpenAI, Apple sta anche integrando la versione base di GPT-4o, il più recente modello di linguaggio di grandi dimensioni di OpenAI, in Siri e negli strumenti di scrittura. Siri può fungere da intermediario per le query degli utenti su GTP-4o e gli “Strumenti di scrittura” possono utilizzare LLM per aiutare a comporre il testo. Apple afferma che, a meno che non colleghi il tuo account ChatGPT a pagamento al tuo dispositivo Apple, la società non memorizzerà le tue richieste o altre informazioni identificative come il tuo indirizzo IP.

Apple Intelligence, che secondo la società sarà in versione beta al momento del lancio, sarà limitata a iPhone 15 Pro e Pro Max e iPad e Mac con Apple Silicon (M1 o superiore). Il tuo dispositivo dovrà inoltre essere impostato sull’inglese americano.

Apple è arrivata tardi nel mondo dell’IA generativa e degli LLM

Le funzionalità AI di Apple sono in arrivo da molto tempo. L’intelligenza artificiale generativa ha scosso la Silicon Valley da quando OpenAI ha lanciato ChatGPT verso la fine del 2022. Da allora, i rivali di Apple come Google, Samsung e Microsoft, così come aziende come Meta, hanno fatto a gara per integrare le funzionalità dell’intelligenza artificiale in tutti i loro prodotti principali.

Il mese scorso, Google ha annunciato che l’intelligenza artificiale sarebbe stata la pietra angolare della prossima versione di Android e ha apportato importanti modifiche basate sull’intelligenza artificiale al suo motore di ricerca. Samsung, il principale concorrente di smartphone di Apple, ha aggiunto funzionalità AI ai suoi telefoni all’inizio di quest’anno in grado di tradurre le chiamate in tempo reale e modificare le foto. Anche Microsoft ha presentato i PC Copilot basati sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di infondere a Windows (e Android) funzionalità di intelligenza artificiale che includono sottotitoli in tempo reale, modifica delle immagini e potenziamento della ricerca a livello di sistema.