Hai perso il tuo smartphone? Non odi la sensazione che provi quando ti accorgi di non sapere dove hai messo il tuo telefono? La sensazione di realizzare che potresti aver perso tutto (a meno che tu non abbia creato un backup). Ma la buona notizia è che esistono delle soluzioni per individuare e ritrovare uno smartphone Android che è stato perso o anche rubato.

Alcune delle funzionalità più recenti ti consentono di ritrovare il telefono smarrito anche se è spento. Prima sapevi che sarebbe stato quasi impossibile trovarlo se avessi spento il telefono per qualche motivo. Esamineremo come tracciare la posizione del tuo telefono e bloccarlo da remoto per mantenere le tue informazioni al sicuro. Spiegheremo anche come rendere più semplice per qualcuno restituirtelo.

Come ritrovare uno smartphone Android perso o rubato usando Google

La maggior parte dei telefoni Android ora è dotata della funzione “Trova il mio dispositivo” integrata. Questo servizio Google traccia automaticamente la posizione del tuo telefono, quindi se il tuo telefono manca, puoi usare un computer o il telefono di un amico per scoprire dove ha inviato un segnale l’ultima volta. Tutto quello che devi fare è digitare “Dov’è il mio telefono” in Google Chrome mentre accedi al tuo account Google (o visitare https://www.google.com/android/find/) per visualizzare la mappa Trova il mio dispositivo.

Sulla mappa viene visualizzata un’icona blu che mostra la posizione esatta o l’area approssimativa dell’ultimo segnale del telefono. Vedrai anche quando il telefono è stato attivo l’ultima volta, la rete Wi-Fi a cui è connesso, il modello del telefono e la percentuale della batteria. Sotto queste opzioni, ne vedrai anche altre aggiuntive come Riproduci suono, Dispositivo protetto e Ripristino delle impostazioni di fabbrica.

A seconda della tua posizione e della connessione Internet, Trova il mio dispositivo potrebbe essere in grado di portarti solo vicino al telefono anziché in un punto esatto. Se l’utilizzo di Trova il mio dispositivo non riesce a fornirti la posizione del tuo telefono, è possibile che il segnale sia debole. Continua a provare a vedere se riesci a ottenere una risposta.

Ad esempio, la batteria del tuo telefono potrebbe essere scarica, ma Trova il mio dispositivo dovrebbe essere ancora in grado di dirti quando è stato acceso l’ultima volta. Tuttavia, la funzione può comunque aiutarti ad avvicinarti. Ad esempio, se l’ultima volta l’hai visto al bar, ma non è con te in ufficio dopo pranzo, puoi immaginare di averlo lasciato lì.

Trova il mio dispositivo ti dice anche a quale rete è connesso il telefono, la qualità del segnale e la durata residua della batteria. Una volta esaurita la batteria, non sarai in grado di ottenere le posizioni aggiornate dei telefoni, un altro motivo per agire tempestivamente non appena ti accorgi che manca.

Come segnalare a chi restituire lo smartphone perduto

A volte, trovare la posizione del telefono non è sufficiente, quindi Trova il mio dispositivo offre tre funzionalità aggiuntive per aiutarti a trovare il telefono e mantenere le tue informazioni al sicuro.

Riproduci suono : facendo clic su questo pulsante, il telefono squilla ininterrottamente per 5 minuti , anche se era silenzioso o vibrava l’ultima volta. In questo modo, se ti avvicini alla posizione del telefono smarrito, sentirai esattamente dove si trova, anche se è sotto un cespuglio accanto a cui ti sei seduto durante un’escursione o sepolto nella neve. In alternativa, questo suono potrebbe anche avvisare qualcun altro della posizione del tuo telefono smarrito e invitarlo a trasformarlo in un oggetto smarrito o a chiamare il numero impostato nella schermata di blocco.

: facendo clic su questo pulsante, , anche se era silenzioso o vibrava l’ultima volta. In questo modo, se ti avvicini alla posizione del telefono smarrito, sentirai esattamente dove si trova, anche se è sotto un cespuglio accanto a cui ti sei seduto durante un’escursione o sepolto nella neve. In alternativa, questo suono potrebbe anche avvisare qualcun altro della posizione del tuo telefono smarrito e invitarlo a trasformarlo in un oggetto smarrito o a chiamare il numero impostato nella schermata di blocco. Dispositivo protetto : selezionando questa opzione non solo blocchi il tuo telefono in modo che altri non possano usarlo (e ti disconnette dal tuo account Google personale), ma ti consente anche di digitare un breve messaggio che apparirà sullo schermo del tuo telefono se qualcuno lo accende . Lo spazio è limitato, quindi sii conciso. Puoi anche inserire un numero di telefono a cui qualcuno possa contattarti , che si tratti dell’hotel in cui soggiorni, del numero di un amico o del telefono dell’ufficio. Un buon cittadino potrebbe trovare il tuo telefono, leggere il tuo messaggio e chiamare il numero che viene mostrato senza accedere ai dettagli personali sul tuo dispositivo.

: selezionando questa opzione non solo (e ti disconnette dal tuo account Google personale), ma ti consente anche di . Lo spazio è limitato, quindi sii conciso. Puoi anche , che si tratti dell’hotel in cui soggiorni, del numero di un amico o del telefono dell’ufficio. Un buon cittadino potrebbe trovare il tuo telefono, leggere il tuo messaggio e chiamare il numero che viene mostrato senza accedere ai dettagli personali sul tuo dispositivo. Ripristino delle impostazioni di fabbrica: è come l’opzione nucleare e dovrebbe essere utilizzata solo se sono presenti dati sensibili sul telefono Android perduto. Facendo clic su Ripristino dati di fabbrica del dispositivo vengono rimossi permanentemente tutti i dati dal telefono, comprese le informazioni Trova il mio dispositivo associate al tuo account Google, il che significa che non sarai più in grado di monitorare la posizione del tuo telefono. Se il telefono è spento quando arriva il comando di ripristino delle impostazioni di fabbrica del dispositivo, tutto scomparirà una volta riacceso il telefono.