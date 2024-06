Spotify ha annunciato il suo livello Hi-Fi per lo streaming loseless all’inizio del 2021, ma lo streaming ad alta qualità manca ancora dal servizio. Questo nonostante Apple abbia aggiunto lo streaming lossless ad Apple Music gratuitamente nel 2021. Ci sono segnali che Spotify lancerà finalmente il suo livello Hi-Fi quest’anno, ma potrebbe costarti un bel extra. Un rapporto suggerisce che l’abbonamento loseless Hi-Fi di Spotify costerà “almeno 5 dollari in più al mese“.

Spotify Hi-Fi costerà 5 euro in più

Il rapporto Bloomberg cita fonti vicine all’azienda e rileva che il nuovo piano includerà strumenti per una migliore gestione della libreria e la creazione di playlist. Apparentemente Spotify offrirà il nuovo piano come componente aggiuntivo per gli abbonati esistenti invece di aumentare i prezzi e aggiungere funzionalità al suo attuale piano Premium. Anche se il prezzo finale dell’abbonamento varierà in base al piano base, la fonte afferma che il componente aggiuntivo Hi-Fi comporterà un margine del 40%.

Una fuga di notizie suggerisce che il presunto livello Supremium di Spotify trasmetterà musica in streaming fino a 2117 kbps. Sarà inoltre dotato di un controllo hardware per assicurarti di avere dispositivi compatibili con HiFi per ascoltare musica loseless di dati come previsto.

Un componente aggiuntivo a pagamento loseless potrebbe non andare bene con gli abbonati Spotify esistenti, soprattutto perché il servizio di streaming musicale ha recentemente aumentato i suoi prezzi da 1 dollaro a 12 dollari negli Stati Uniti. Questo è il secondo aumento dei prezzi di Spotify in meno di un anno. Nonostante ciò, il servizio di streaming ha registrato una crescita considerevole negli ultimi trimestri, con l’azienda che è tornata alla redditività.

Apple Music e Amazon Music offrono streaming di musica Hi-Fi senza costi aggiuntivi con il loro piano base, che parte da 10,99 euro. Pertanto, se un abbonato Spotify esistente deve pagare 5 dollari extra per usufruire dello streaming musicale loseless, il servizio gli costerà 17 dollari al mese, rendendolo molto più costoso della concorrenza. Il piano Famiglia potrebbe ottenere un aumento dei prezzi più considerevole con l’extra.

Oltre allo streaming musicale loseless, secondo quanto riferito, il componente aggiuntivo presenterà un nuovo strumento di creazione di playlist per generare nuove playlist in base all’attività, alla data e al periodo dell’anno. Apparentemente, queste playlist si adatteranno dinamicamente anche in base alle preferenze e al comportamento dell’utente. Alla fine, lo strumento potrà creare playlist senza alcuna richiesta o input da parte dell’utente. Spotify potrebbe includere altri vantaggi con il componente aggiuntivo, come ore aggiuntive di accesso agli audiolibri al mese, per renderlo più redditizio.

Considerando il rapporto e i possibili prezzi, il livello lossless Hi-Fi di Spotify potrebbe finalmente essere operativo entro la fine dell’anno.