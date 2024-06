Il periodo in cui Fitbit è stata una filiale di Google è stato alquanto controverso, in particolare negli ultimi due anni circa. L’anno scorso è iniziato ufficialmente il processo per convincere i possessori di un account Fitbit esistenti a trasferire i propri dati su un account Google, anche se le persone hanno tempo fino all’inizio del prossimo anno per effettuare il passaggio. Più recentemente, abbiamo appreso che anche Fitbit Pay si sta avvicinando alla chiusura mentre ora è stato annunciato che questa stessa sorte toccherà al pannello web Fitbit, rendendolo l’ultimo servizio ad unirsi al cimitero di prodotti e servizi di Google.

Fitbit sta perdendo la sua identità sotto Google, un cambio di nome alla volta

In un post sul forum della community Fitbit, la società ha affermato che smetterà di supportare la dashboard web dopo l’8 luglio 2024. Ciò significa che gli utenti Fitbit non saranno più in grado di visualizzare le proprie statistiche di salute e fitness tramite fitbit.com sul web. Fitbit afferma che gli utenti ora possono ottenere tutti i dati relativi all’account dall’app mobile Fitbit per Android e iOS, che contiene “funzionalità sviluppate esclusivamente per l’app”.

“In combinazione con i decenni in cui Google è stato il migliore nel dare un senso ai dati, la nostra missione è quella di essere un team unico di Fitbit e Google. Il consolidamento del pannello Fitbit.com nell’app Fitbit fa parte di questa missione e ci consentirà di concentrarci su funzionalità che forniscono informazioni ancora più preziose ai nostri utenti.”

Qual è il futuro per gli utenti Fitbit senza dashboard web?

Come osserva l’azienda, tutte le funzionalità del pannello web Fitbit sono disponibili anche sull’app mobile. Tutti i dati storici relativi al tuo account Fitbit/Google dovrebbero essere visibili anche sull’app iOS o Android. Ma per le persone a cui è piaciuto vedere nel tempo le proprie statistiche di attività/sonno/salute sul grande schermo, questa mossa è sicuramente sorprendente.

Analizzando alcune delle risposte al post di annuncio di Fitbit, è chiaro che la decisione non è piaciuta agli utenti. Tuttavia, l’azienda incoraggia le persone a contattarla se hanno difficoltà a trovare qualcosa sull’app. Uno dei problemi comuni menzionati nelle risposte è l’impossibilità di trovare alcune funzionalità dell’app che altrimenti sarebbero facilmente accessibili nella dashboard web.

Google potrebbe adottare questa misura per ridurre i costi o semplicemente concentrare nuovamente la propria attenzione su altri elementi di Fitbit, che presto includeranno funzionalità di intelligenza artificiale generativa. Qualunque sia il motivo della decisione, è evidente che i clienti non sono contenti.