Non se se ci avete fatto caso ma, al giorno d’oggi, il 95% dei video caricati su YouTube cerca di attirare profondamente l’attenzione attraverso dei titoli e delle copertine sensazionalistiche, o come si dice all’americana, clickbait (letteralmente acchiappa click). A me questo dà un enorme fastidio e, insieme al progetto SponsorBlock che elimina tutte le sezioni dei video in cui si sponsorizza qualcosa, su YouTube ho deciso di utilizzare una nuova estensione chiamata DeArrow.

Cos’è DeArrow per YouTube

DeArrow è un’estensione del browser (è anche integrata in SmartTubeNext) open source per il crowdsourcing di titoli e miniature migliori su YouTube. L’obiettivo è rendere i titoli accurati e ridurre il sensazionalismo. Niente più frecce, facce ridicole e niente più clickbait

Trattandosi di un progetto in crowdsourcing, DeArrow si affida alle centinaia di migliaia di utenti che segnalano e modificano, almeno per i video con più visualizzazioni su YouTube, sia i titoli che le copertine. I titoli possono essere qualsiasi testo arbitrario. Le miniature sono screenshot di timestamp specifici nel video. Per impostazione predefinita, se il video non è stato modificato da uno degli utenti, DeArrow formatterà il titolo originale nel formato specificato dall’utente e imposterà uno screenshot da un timestamp casuale come miniatura. Questo può essere configurato nelle opzioni per disabilitare la formattazione o mostrare la miniatura originale per impostazione predefinita.

Il codice sorgente è completamente aperto e il database può essere scaricato da chiunque. L’estensione è attualmente in versione beta e ci sono alcuni problemi da risolvere, ma dovrebbe essere completamente utilizzabile.

Come funziona tecnicamente DeArrow per i video YouTube

L’estensione del browser recupera innanzitutto i dati dal backend sui titoli e sulle miniature inviati. Se ne viene trovato uno, la sostituisce localmente.

Tutte le miniature sono solo timestamp in un video, quindi devono essere generate. Ci sono due opzioni per generarli. Uno è utilizzare il servizio di generazione di miniature e un altro è generarlo localmente. L’estensione prova entrambi e utilizza quello più veloce. Il servizio di generazione delle miniature memorizzerà nella cache le miniature per richieste future, facendole ritornare immediatamente per l’utente successivo. La generazione di miniature locali viene eseguita acquisendo uno screenshot di un elemento video HTML e disegnandolo su un’area di disegno.

Se non vengono inviate miniature o titoli, passa alle opzioni di fallback configurabili. I titoli verranno formattati in base alle preferenze dell’utente (casi del titolo o della frase). Le miniature, per impostazione predefinita, vengono generate con un timestamp casuale che non si trova in un segmento SponsorBlock.

Infine, aggiunge un pulsante “mostra originale” se qualcosa è stato modificato, permettendoti di sbirciare il titolo e la miniatura originali quando vuoi.

Come usare DeArrow

L’utilizzo dell’estensione DeArrow è molto semplice. Lo sviluppatore infatti l’ha resa compatibile sia con Chrome (e derivati, quindi anche Edge e Brave) che con Firefox. Nel caso di Firefox, è possibile utilizzarla anche nella versione mobile per Android attraverso m.youtube.com.

Tutto ciò che dovete fare è scaricare l’estensione per il vostro browser che usate (Chrome | Firefox), opzionalmente effettuare una donazione (è possibile comunque scaricarla in maniera gratuita) e abilitarla. Al resto ci penserà lei.