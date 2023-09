Se sei un fruitore di Spotify irriducibile, conosci i vantaggi di iscriverti a un abbonamento Premium. Oltre a poter ascoltare musica senza interruzioni pubblicitarie, Premium ti consente di mettere in coda qualsiasi brano sul cellulare, scaricare musica e altro ancora, ma se esistesse un piano migliore di Premium? Magari uno Spotify Supremium?

Spotify aveva anticipato un piano nel 2021 che prometteva funzionalità, come un audio di qualità superiore, ma da allora è stato relativamente silenzioso. Ora, un Redditor ritiene che il gigante dello streaming potrebbe finalmente andare avanti dopo aver identificato una codifica suggestiva.

Come notato per la prima volta da /u/Hypixely sul subreddit /r/truespotify, il codice nell’app Spotify sembra suggerire che l’azienda stia pianificando di lanciare il suo livello di abbonamento hi-fi intitolato Supremium. Per un prezzo totale stimato di $ 20 al mese, otterrai audio lossless a 24 bit, strumenti di mixaggio e informazioni dettagliate sulle tue abitudini di ascolto. Spotify offrirebbe inoltre 30 ore di ascolto di audiolibri al mese, ovvero 10 ore in più rispetto a quelle che ottieni con l’attuale piano Premium.

I dettagli su Spotify Supremium, incluso quando potrebbe essere lanciato, non sono stati confermati dall’azienda. Quando The Verge ha chiesto a Spotify un commento in merito, il portavoce CJ Stanley ha spiegato che la società non commenta le speculazioni relative alle nuove funzionalità, incluso ciò che è stato rivelato su Reddit.

Spotify Supremium arriverà anni dopo la concorrenza

Da quando la società ha lasciato intendere che era in lavorazione un piano di abbonamento Premium più robusto, sono passati anni, portando alcuni a credere che potrebbe non arrivare mai. Nel 2022, il co-presidente di Spotify Gustav Söderström ha cercato di dissipare i timori confermando che il piano era ancora in fase di elaborazione. All’epoca, Söderström attribuiva la responsabilità dei ritardi al settore dello streaming in continua evoluzione.

Tuttavia, i concorrenti di Spotify hanno già offerto audio di qualità superiore ai propri abbonati, tra cui Apple Music e Amazon Music. Inoltre, molte di queste aziende offrono una qualità di prim’ordine senza la necessità di pagare un extra per un tipo di piano premium avanzato.

Anche se Spotify è senza dubbio ancora leader nel settore dello streaming musicale, potrebbe essere solo una questione di tempo prima che i suoi utenti gravitino verso alternative. Con prezzi relativamente simili, gli ascoltatori possono ottenere un aumento della qualità optando per uno dei concorrenti di Spotify senza incidere sul proprio portafoglio.

La libreria musicale e le funzionalità esclusive di Spotify lo hanno sempre reso l’opzione più allettante. Tuttavia, i concorrenti hanno capito cosa attira gli abbonati e le loro offerte potrebbero essere sufficienti a influenzare gli ascoltatori una volta per tutte.

