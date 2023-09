Google ha reso il nuovo strumento di intelligenza artificiale per gli sviluppatori Android, Studio Bot, disponibile per persone in oltre 170 regioni in tutto il mondo. Purtroppo ciò non include ancora chi si trova nel Regno Unito e nell’Unione Europea.

Presentato per la prima volta al Google I/O 2023, Studio Bot è un chatbot AI focalizzato sugli sviluppatori integrato direttamente in Android Studio.

Come qualsiasi altro chatbot, puoi porre domande e ottenere (solitamente) risposte utili, inclusi esempi di codice che potrebbero risolvere il tuo problema. Puoi anche ottenere aiuto con errori specifici e particolari porzioni di codice, ma Google nota che il nuovo strumento vede solo ciò che scegli esplicitamente di condividere con esso. Google tiene e a precisare che il suo utilizzo non consente all’azienda di vedere il tuo codice privato.

Sotto il cofano, Studio Bot è basato su “Codey”, un modello LLM (Large Language Model) dal nome carino, progettato specificamente per aiutare con la scrittura del codice, a differenza di come altri LLM sono spesso destinati a comunicare idee in lingue come l’inglese.

Al momento del lancio, Studio Bot era disponibile solo negli Stati Uniti, ma oggi sta diventando accessibile in gran parte del mondo. Puoi trovare l’elenco completo di “oltre 170 paesi e territori” sul sito dedicato di Google al progetto, ma il nocciolo dell’espansione è che ora è disponibile nella maggior parte dei paesi e delle regioni al di fuori dell’Unione Europea e del Regno Unito.

Un altro dei progetti di chat AI di Google, Bard, è stato inizialmente escluso dall’UE, presumibilmente a causa delle preoccupazioni sulle leggi sulla privacy del sindacato. Tuttavia, alla fine l’azienda è riuscita a portare Bard in quei paesi. Stando così le cose, è interessante vedere che l’Europa è ancora attualmente esclusa dall’accesso a Studio Bot.

Ad ogni modo, se vi trovate fuori la UE, per usare Studio Bot dovrete installare l’ultima versione di Android Studio Canary.

