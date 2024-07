Samsung Health è tra le piattaforme di fitness e monitoraggio della salute più versatili disponibili per smartphone. Samsung prevede di migliorarlo ulteriormente presto introducendo la condivisione dei dati sanitari per i membri della famiglia, rendendo più semplice il monitoraggio della salute dei bambini o degli anziani.

Samsung Health sta per ottenere la condivisione dei dati sanitari con la famiglia

Sembra che Samsung stia portando la funzionalità di condivisione dei dati sanitari familiari su Samsung Health. In particolare, il colosso coreano offrirà presto la possibilità di condividere i dati sanitari di un utente di Samsung Health con altri (come i membri della famiglia). Ad esempio, i genitori possono tenere traccia dei dati sanitari dei propri figli o dei familiari anziani.

Tuttavia, gli utenti non devono preoccuparsi della privacy dei propri dati sanitari, poiché sono in atto processi di approvazione per garantire che solo gli utenti autorizzati possano accedere a tali dati. Inoltre, gli utenti che condividono i propri dati con i membri della famiglia possono interrompere la condivisione quando lo desiderano o modificare quali e quanti dati desiderano condividere.

Ti potrebbe interessare: Come sincronizzare i dati Samsung Health con Google Fit e Connessione Salute

Gli utenti possono visualizzare in anteprima come appaiono i propri dati sanitari prima di condividerli con altri. L’accesso ai dati sanitari dei bambini richiede il consenso dell’account dei genitori (o tutore). Se si verifica un lungo periodo di inattività, i dati sanitari condivisi verranno automaticamente eliminati e la condivisione verrà interrotta.

Dal rapporto, sembra che questa funzionalità non sarà limitata al prossimo Galaxy Ring o Galaxy Watch. Pertanto, è probabile che la funzionalità venga rilasciata anche sui Galaxy Watch più vecchi (probabilmente dal Galaxy Watch 4 e successivi), anche se ci sembrerebbe logico un’esclusività temporale per i nuovi Galaxy Watch 7 e Galaxy Ring.