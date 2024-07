Il Galaxy Ring di Samsung dovrebbe debuttare ufficialmente al prossimo evento Unpacked del 10 luglio. Dopo essere stato anticipato all’inizio dell’anno, il colosso coreano ha fornito maggiori dettagli sul suo primo anello smart al MWC 2024. Anche se sappiamo già come appare il Galaxy Ring e le sue nove misure disponibili, i dettagli sulle sue funzionalità di monitoraggio della salute rimangono scarsi. Un nuovo rapporto cambia questo e rivela molte funzionalità incentrate sulla salute che il Samsung Galaxy Ring apparentemente includerà.

Samsung Galaxy Ring condividerà tutte le funzioni di tracciamento della salute con i Galaxy Watch

Come molti altri migliori anelli intelligenti, il Galaxy Ring presenterà il monitoraggio della frequenza cardiaca e dello stress. Il prossimo dispositivo indossabile di Samsung apparentemente avrà un sensore di temperatura cutanea, che gli consentirà di misurare i cambiamenti nella temperatura corporea.

Altre funzionalità per la salute includono il monitoraggio e la previsione del ciclo delle donne e il rilevamento del russamento, anche se quest’ultimo richiederà il tuo telefono Galaxy come dispositivo complementare per funzionare.

Scavando all’interno del codice dell’ultima versione dell’app Samsung Health, è stato scoperto che l’anello dovrebbe tenere traccia dei tuoi passi e delle sessioni di allenamento monitorando al contempo i tuoi parametri di salute chiave.

Tutte le funzionalità di monitoraggio della salute descritte sopra sono già disponibili sul Galaxy Watch. Con il Galaxy Ring, tuttavia, ottieni le stesse funzionalità in un fattore di forma più compatto e senza un altro schermo da gestire.

Il Galaxy Ring potrebbe avere un prezzo elevato

Oltre a tutte le opzioni di monitoraggio della salute, il Galaxy Ring dovrebbe offrire informazioni migliori attraverso i dati raccolti utilizzando l’intelligenza artificiale. Samsung ha confermato che il suo indossabile utilizzerà un nuovo sistema di punteggio sanitario chiamato My Vitality Score e si integrerà con Samsung Food. Fornirà inoltre informazioni personalizzate sulla salute utilizzando la frequenza cardiaca, il ciclo del sonno e la variabilità della frequenza cardiaca.

Nonostante sia un anello intelligente, non aspettarti che il Galaxy Ring sia economico. Una fuga di notizie suggerisce che il dispositivo indossabile potrebbe costare fino a $ 300-$ 350 negli Stati Uniti, rendendolo costoso quanto il Galaxy Watch. La durata della batteria stimata in fino a 7 giorni dovrebbe aiutarti a sentirti meglio, poiché non dovrai caricarlo con la stessa frequenza di uno smartwatch.