Prima dell’avvento degli smartphone archiviavamo i contatti su una scheda SIM (che stanno per altro scomparendo ormai) o su un telefono, il che presentava degli svantaggi. Spostare i numeri tra dispositivi o su un nuovo numero non era facile. Le cose vanno meglio con gli smartphone ora che Google ci consente di memorizzare infiniti numeri sul cloud e accedervi dall’app Contatti su Android e iOS. Tutto si sincronizza con il cloud, così non perderai i numeri. Inoltre, se elimini un numero o cancelli l’elenco dei contatti, puoi recuperare tutto entro 30 giorni dall’evento.

In questa guida ti mostriamo proprio come recuperare un contatto cancellato sul tuo telefono Android, tablet Android o PC.

Recuperare contatto cancellato | Metodo 1: usare l’app Google Contatti

Puoi recuperare i contatti eliminati per sbaglio utilizzando l’app Contatti dello smartphone Android. Ecco cosa devi fare:

Apri l’app Contatti e vai alla scheda Organizza nell’angolo in basso a destra.

Scorri verso il basso e tocca Cestino.

Controlla i contatti eliminati con l’ora e il nome del dispositivo. Ad esempio, se hai eliminato diversi contatti Gmail dal tuo iPhone, li troverai nel Cestino di Contatti Google per Android.

Tocca a lungo il nome del contatto e tocca il menu a tre punti nell’angolo in alto a destra.

Seleziona Ripristina.

Puoi anche recuperare un contatto toccando il nome del contatto nel menu e selezionando “Recupera” dai dettagli del contatto.

Recuperare contatto cancellato | Metodo 2: usare le impostazioni dello smartphone

La maggior parte dei telefoni Android è dotata dell’app Google. Tuttavia, molte delle sue funzionalità sono integrate nelle Impostazioni del telefono e la funzione di ripristino dei contatti è una di queste. Ecco come usarla:

Apri l’app Impostazioni del telefono.

Scorri verso il basso e seleziona Google.

Seleziona la scheda Tutti i servizi, quindi trova la sezione Backup e ripristino e tocca Ripristina contatti.

Scegli quali contatti desideri ripristinare, quindi seleziona Ripristina.

Seleziona dove desideri salvare i contatti ripristinati.

Se richiesto, inserisci la password del tuo vecchio dispositivo.

Tocca il pulsante Conferma quando sei pronto.