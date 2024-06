Gli aggiornamenti Android sono presenti per periodi di tempo sempre più lunghi sui dispositivi di fascia alta e medio-alta di tutti i marchi, ma i telefoni di fascia medio-bassa e soprattutto quelli entry-level hanno vita molto più dura. Qualcomm vuole fare tutto il possibile per cambiare le cose, semplificando le cose ai produttori per il rilascio di aggiornamenti Android.

Qualcomm vuole semplificare per i produttori di telefoni il rilascio di aggiornamenti Android

Il rilascio degli aggiornamenti dipende molto dal produttore del chipset del telefono, poiché tale azienda deve comunque supportare attivamente il SoC e, per la maggior parte di quelli più economici, la finestra di supporto termina molto prima rispetto a quelli più costosi, forse comprensibilmente. Anche a prezzi più alti, la cadenza degli aggiornamenti non è sempre quella che dovrebbe essere: gli aggiornamenti di sicurezza mensili vengono forniti mensilmente solo da una manciata di marchi, ad esempio.

Quindi è qui che entra in gioco Qualcomm. Secondo Chris Patrick, SVP e General Manager of Handsets di Qualcomm, l’azienda ha lavorato per semplificare il lavoro degli OEM nel mantenimento e nel rilascio di aggiornamenti Android.

Ecco cosa ha detto Patrick ad Android Authority:

È molto complicato per un cliente, un OEM, ottenere aggiornamenti di sicurezza, ottenere aggiornamenti della versione Android e poi distribuirli a tutti gli utenti finali. In realtà è molto costoso e molto complicato. Una delle cose su cui abbiamo lavorato negli ultimi anni con Google e con gli OEM è cambiare la struttura del codice in linea, per cambiare in un certo senso il meccanismo con cui eseguiamo quegli aggiornamenti. Vedrete che, più avanti quest’anno, faremo alcuni annunci su alcune di quelle modifiche che abbiamo apportato per facilitare questo e aiutare l’intero ecosistema a mantenere i telefoni Android più aggiornati.

Patrick afferma che questa è stata una preoccupazione significativa per Qualcomm per un po’ di tempo, e quindi l’azienda sta pianificando di annunciare qualcosa per affrontarla.

Sfortunatamente non ci sono ulteriori dettagli, quindi non sappiamo davvero quando aspettarci un annuncio del genere, ma dato che Qualcomm terrà il suo Snapdragon Summit annuale alle Hawaii questo ottobre, supponiamo che sia il momento più probabile che accada.

Naturalmente, questo non significa che le cose cambieranno magicamente per tutti i dispositivi all’istante a partire dal giorno successivo, ma ci dà qualche speranza che gli aggiornamenti arriveranno più tempestivamente per tutti i dispositivi in ​​circolazione.