Google ha lanciato Google Traduttore nel 2006. Da allora, l’azienda ha lentamente e costantemente aggiunto il supporto per più lingue alla piattaforma. Il mese scorso, l’azienda ha aggiunto il supporto per 24 nuove lingue, portando il numero totale di lingue supportate a 133.

Tuttavia, Google non ha mai aggiunto così tante lingue a Google Translate come sta facendo ora. Google ha annunciato che Google Traduttore sta ottenendo la sua “più grande espansione di sempre”. L’azienda sta aggiungendo a Google Traduttore il supporto per 110 nuove lingue (fra cui diversi dialetti italiani, come il siciliano e il veneziano), portando il numero totale di lingue supportate a 243.

In confronto, Apple Translate supporta 20 lingue e Microsoft Translator supporta 135 lingue. Ciò dà a Google un vantaggio enorme.

Il siciliano e il veneziano sono arrivati su Google Traduttore grazie all’IA

Secondo Google, ha raggiunto questa impresa con l’aiuto del modello di lingua PaLM 2 dell’azienda. Alcune delle nuove lingue supportate includono Afar, Cantonese, Manx, NKo, Punjabi (Shahmukhi), Tamazight (Amazigh) e Tok Pisin.

PaLM 2 è stato un tassello fondamentale del puzzle, aiutando Traduttore ad apprendere in modo più efficiente le lingue strettamente correlate tra loro, tra cui le lingue vicine all’hindi, come l’Awadhi e il Marwadi, e i creoli francesi come il creolo delle Seychelles e il creolo mauriziano. Con l’avanzare della tecnologia e con la continua collaborazione con linguisti esperti e madrelingua, nel tempo supporteremo ancora più varietà linguistiche e convenzioni ortografiche.

Il colosso americano afferma che le 110 lingue appena aggiunte “rappresentano più di 614 milioni di parlanti, aprendo le traduzioni a circa l’8% della popolazione mondiale“.

Google ha inoltre aggiunto che “alcune sono le principali lingue mondiali con oltre 100 milioni di parlanti. Altre sono parlate da piccole comunità di indigeni e alcune non hanno quasi nessun parlante nativo ma sono in corso attivi sforzi di rivitalizzazione“.

Un quarto delle 110 lingue proviene dall’Africa, tra cui Fon, Kikongo, Luo, Ga, Swati, Venda e Wolof, rendendo questa la più grande espansione di lingue africane su Google Translate fino ad oggi.