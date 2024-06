Nel corso degli anni, le schede Raspberry Pi hanno conquistato il panorama dei progetti fai da te e sono diventate sinonimo del termine SBC. Ma nonostante la loro natura autonoma, avrai comunque bisogno di un sistema operativo per gestire ogni voce principale della famiglia Raspberry Pi. Fortunatamente, hai molto da scegliere, poiché queste piccole schede sono compatibili con una serie di sistemi operativi. Dopo aver trascorso molto tempo a armeggiare con il mio Raspberry Pi 5, ecco la mia personale Top 5 dei migliori sistemi operativi disponibili.

Armbian | Migliori sistemi operativi Raspberry Pi 5

Armbian è un progetto open source che mira a unificare l’esperienza tra i computer a scheda singola ARM, mantenendo al contempo le prestazioni con ottimizzazioni specifiche dell’hardware. Armbian è disponibile in due versioni distinte: una basata su Debian, l’altra basata su una versione leggera di Ubuntu.

Installando Armbian si ha a disposizione un sistema operativo basato su GNOME che permette di utilizzare la Raspberry Pi 5 come un computer desktop in tutto e per tutto, con piena compatibilità hardware legata alle varie componenti.

LibreELEC | Migliori sistemi operativi Raspberry Pi 5

Sebbene il Raspberry Pi 5 non possa competere con un PC quando si tratta di carichi di lavoro di transcodifica in tempo reale, è un eccellente server multimediale. Proprio come l’emulazione, ci sono un sacco di sistemi operativi che possono aiutarti a configurare lo streaming video locale con il tuo RPi 5.

Tuttavia, la distribuzione LibreELEC basata su Kodi è una delle migliori, poiché include tutte le funzionalità di cui avrai bisogno in un server multimediale senza dover superare diversi ostacoli per configurarlo.

LibreELEC è un fork senza scopo di lucro del software open source OpenELEC, un sistema operativo Just enough dedicato basato su Linux per il software di riproduzione multimediale Kodi (in precedenza XBMC) per HTPC (Home theater PC) che viene utilizzato come interfaccia utente con un classico telecomando (invece di un classico ambiente desktop per Linux).

LibreELEC fornisce una suite software completa per media center che include una versione preconfigurata di Kodi e componenti aggiuntivi di terze parti con emulatori di console per videogiochi retrò e plugin DVR.

LibreELEC è una distribuzione basata su Linux piccola e molto veloce da avviare, progettata principalmente per l’avvio da un qualche tipo di storage a stato solido, simile alla vecchia distribuzione XBMCbuntu (in precedenza XBMC Live).

RetroPie | Migliori sistemi operativi Raspberry Pi 5

RetroPie ti consente di trasformare il tuo Raspberry Pi in una macchina per retrogaming. Si basa su Raspberry Pi OS (Raspbian), EmulationStation, RetroArch e molti altri progetti per consentirti di giocare ai tuoi giochi Arcade, home-console e classici per PC preferiti con la configurazione minima. Per gli utenti esperti fornisce anche un’ampia varietà di strumenti di configurazione per personalizzare il sistema come desideri.

RetroPie si basa su un sistema operativo completo, puoi installarlo su un Raspbian esistente o iniziare con l’immagine SD di RetroPie e aggiungere software aggiuntivo in seguito.

Home Assistant | Migliori sistemi operativi Raspberry Pi 5

Man mano che i sistemi IoT e i dispositivi intelligenti diventano più diffusi e accessibili, gestirli diventa piuttosto complicato, soprattutto quando quasi tutti gli elettrodomestici hanno le proprie app. Fortunatamente, Home Assistant è un sistema operativo open source che fornisce un hub centralizzato per controllare tutti i tuoi gadget intelligenti.

Oltre a supportare quasi tutti i dispositivi intelligenti più diffusi, questo sistema operativo fornisce diversi componenti aggiuntivi di terze parti per aumentarne ulteriormente la funzionalità. Oltre a ciò, Home Assistant ti consente di scrivere script personalizzati per automatizzare tutti i tuoi gadget intelligenti. Grazie alla superiore abilità computazionale del Raspberry Pi 5, la scheda delle dimensioni di una carta di credito può gestire facilmente più dispositivi intelligenti e integrazioni su Home Assistant.

Raspberry Pi OS | Migliori sistemi operativi Raspberry Pi 5

Infine, abbiamo il Raspberry Pi OS, sviluppato appositamente per le schede RPi. Dal suo debutto nel 2012, il Raspberry Pi OS (in precedenza Raspbian) è diventato il sistema operativo preferito da molti utenti di schede RPi. Poiché è stato realizzato specificatamente per gli SBC Raspberry Pi, è più veloce di Ubuntu e anni luce avanti a Windows 11 in termini di prestazioni.

Inoltre, la maggior parte dei progetti tende a favorire Raspberry Pi OS rispetto alle alternative. Quindi, è possibile imbattersi in problemi di compatibilità e stabilità se si utilizza un altro sistema operativo quando si tenta di replicare i progetti creati dalla vivace comunità Raspberry Pi.

Inoltre, non rimarrai deluso dal Raspberry Pi OS se preferisci un’interfaccia utente più minimalista. Detto questo, nonostante includa praticamente tutto ciò di cui hai bisogno per sfruttare al meglio il tuo SBC RPi, il Raspberry Pi OS non è intuitivo come Ubuntu. Pertanto, potresti avere un po’ di tempo per prendere la mano se è la prima volta che utilizzi una distribuzione Linux.