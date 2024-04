Kodi 21.0 è stato rilasciato come un importante aggiornamento di questo pluripremiato software home theater/centro multimediale gratuito, multipiattaforma e open source.

Le novità di Kodi 21.0 “Omega”

Arrivando più di un anno dopo Kodi 20 “Nexus”, la versione Kodi 21.0 “Omega” è qui per introdurre il supporto FFmpeg 6.0, supporto NFSv4, supporto per la lettura e la scrittura di playlist M3U8, supporto per immagini AVIF, miglioramenti AudioEngine su Linux e supporto per formati passthrough come DTS-HD e TrueHD su Linux.

Inoltre, gli utenti Linux hanno ricevuto un migliore supporto per la riproduzione VAAPI VP9 Profile 2, miglioramenti al supporto PipeWire, una nuova opzione della riga di comando –gl-interface=<interface> per sostituire il vecchio utilizzo della variabile di ambiente di KODI_GL_INTERFACE e supporto per i dispositivi Raspberry Pi per segnalare Temperature della CPU senza utilizzare script esterni. Inoltre, Kodi non utilizza più l’utilità ping di Linux poiché ora ha una propria implementazione.

Per Android, questa versione migliora il rilevamento e la compatibilità di Dolby Vision e implementa una funzione di spegnimento minimo nelle impostazioni di risparmio energetico. C’è anche un supporto migliore per i dispositivi Amazon FireTV 4K e un supporto audio Amlogic BSP migliorato.

Kodi 21.0 aggiunge anche il supporto HDR10 per Xbox, il supporto per la decodifica video hardware DXVA2 AV1 a 8 bit e 10 bit su Windows, insieme al supporto per “Video Super Risoluzione” per hardware compatibile NVIDIA RTX e Intel ARC, cambio della frequenza di aggiornamento di Windows 11, e modifiche alla precisione del colore per la mappatura dei colori SDR/HDR a 10 bit.

La versione per webOS (smart TV LG) ha ricevuto supporto per la riproduzione di file AV1 Dolby Vision sui dispositivi supportati, supporto della sospensione in background, un nuovo comportamento per mettere in pausa/riprendere la riproduzione multimediale quando Kodi è ridotto a icona/ripristinato, supporto per la mappatura dei tasti informativi sui telecomandi webOS e supporto al riavvio e supporto iniziale per i dispositivi webOS 4.

Download

Per ulteriori dettagli sulle modifiche implementate in questa versione, consulta le note sulla versione su GitHub. Kodi 21.0 “Omega” è ora disponibile per il download gratuito dal sito ufficiale per tutte le piattaforme supportate.

