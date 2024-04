Google Password Manager non è esattamente il gestore che consiglio quando si tratta di gestire le credenziali di accesso ai vari servizi online. Ci sono molto alternative più valide e che non sono legate a uno specifico ecosistema ma devo riconoscere l’impegno di Google nel rendere il suo gestore quanto più funzionale possibile: l’ultimo esempio di ciò è la condivisione delle password con i membri della famiglia.

Se sei stanco di fare i salti mortali per condividere le password tra te e i tuoi familiari, Google ha ascoltato le tue grida di frustrazione. Verso la fine del 2023, la società ha iniziato a testare una funzionalità in Chrome Canary per semplificare la condivisione della password tra i titolari di un account Google della stessa famiglia. Ora sembra che la condivisione delle password tra i membri della famiglia sia quasi pronta per il lancio ufficiale.

Il Gestore delle password di Google rende ufficiale la condivisione familiare

Come notato da AssembleDebug di TheSpAndroid, la condivisione della password tra i titolari di account Google della stessa famiglia sembra essere funzionante in beta dopo alcuni ritocchi. Abilitando i flag nell’ultima versione beta di Google Play Services 24.13.14, il leaker è stato in grado di dare un’occhiata più da vicino a come funzionerà la funzione quando verrà lanciata formalmente.

Sembra che ci sia un pulsante di condivisione che può essere toccato dopo aver selezionato le credenziali salvate. Dopo aver toccato, si apre un foglio di condivisione con i nomi degli altri membri del tuo nucleo familiare, insieme alle loro immagini del profilo. Puoi quindi selezionare con chi desideri condividere la tua password, quindi toccare il pulsante di condivisione per inviarla. Vale anche la pena notare che la persona che riceve le tue credenziali può quindi salvarle nel proprio gestore di password.

Al momento, l’interfaccia utente sembra essere ancora in costruzione: il pulsante di condivisione non sembra essere ancora completamente funzionante. Inoltre, non è chiaro quando la funzionalità debutterà, se non del tutto, ma visto quanto lavoro ha dedicato Google, è difficile immaginare che non verrà realizzata.

Inoltre, non è poi così difficile credere che diventerà realtà, dato l’annuncio ufficiale fatto da Google in merito alla funzionalità nel febbraio 2024. All’epoca, la società ha spiegato le funzionalità che erano state recentemente viste in versione beta, come la possibilità di archiviare credenziali condivise nel suo gestore password.

Indipendentemente da quando (e se) Google rilascerà la funzionalità, è già tardi rispetto ai suoi concorrenti. Ad esempio, 1Password offre già da tempo opzioni di condivisione, che sono multifunzionali. Indipendentemente da ciò, la funzionalità in arrivo su Google sarà comunque utile per i titolari di account.

