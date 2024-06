Quando si tratta di Mini PC, Geekom è un nome che molti di voi conosceranno poiché offre una vasta gamma di soluzioni basate su hardware AMD e Intel. Negli ultimi due anni abbiamo coperto una gamma di Mini PC con le soluzioni più recenti e migliori di ciascun fornitore di CPU e il loro ultimo design è ora disponibile sotto forma di Geekom A8, una macchina sottile ed elegante ricca di funzionalità e basata sull’APU AMD Ryzen 9 8945HS.

Geekom A8 è piccolo ma molto dotato

Alcuni produttori di NUC hanno recentemente utilizzato scocche più grandi, ma gli ingegneri di Geekom non hanno ricevuto quel promemoria e l’A8 è una macchina minuscola che misura solo 112,4 mm quadrati, 37 mm di altezza e 400 grammi di peso (le stesse dimensioni del modello A7).

Avendo testato molti dei migliori mini PC, in genere, il problema nel realizzare una macchina così piccola è lo spazio per le porte, ma l’A8 riesce comunque a trovare spazio per molte porte USB, doppie uscite HDMI e LAN 2.5GbE.

Qualità costruttiva e aggiornamento delle componenti

Poiché Geekom A8 dispone di memoria e RAM rimovibili, qui c’è spazio per gli aggiornamenti, anche se a differenza di altri modelli Geekom, devi rimuovere i piedini in gomma per vedere le viti per aprire il computer. Il Mini IT13 ha un design intelligente in cui i piedini in gomma sono una circonferenza con la vite al centro, quindi è un po’ più facile entrarci. Detto questo, i piedini in gomma hanno piccoli inserti che aiutano a mantenerli in posizione, quindi non devi fare affidamento solo sulla colla.

L’unico inconveniente in questo progetto è la presenza di solo uno slot M.2 2280, rendendo la clonazione dell’installazione di Windows su una nuova unità più impegnativa.

Caratteristiche tecniche

Essendo il top di questa serie di CPU, la CPU offre un clock base 4GHz con un boost fino a 5,2GHz, un clock GPU da 2,8GHz e un TPD che può essere configurato da 35W a 54W. Ha anche una NPU Ryzen AI con 16 TOPS (non abbastanza per essere considerato un PC AI ma sufficienti per usare LLM in locale con Ollama) e una GPU Radeon 780M con 12 unità di calcolo.

Fino alla comparsa della serie AMD AI 300 con CPU Zen 5 entro la fine dell’estate, questo è il chip mobile più potente prodotto da AMD ed è paragonabile a molte delle migliori CPU desktop.

Ma non sono solo le capacità di calcolo di questo chip a renderlo utile, ha anche venti corsie PCIe e USB 4, USB 3.2 e USB 2.0 nativi, tutti integrati nel silicio. In teoria, può anche accedere a 256 GB di DDR5, sebbene l’A8 abbia un limite di 64 GB secondo le specifiche Geekom.

Sul fronte della connettività, nel Geekom A8 è installato un modulo WLAN MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (ottimo ma non tanto per l’utilizzo con Linux). Le prestazioni nelle nostre misurazioni sono buone e più che adatte all’uso quotidiano. Il modulo wireless è in grado di gestire le gamme di frequenza 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. Per i test delle prestazioni è stato utilizzato il router GL.iNet Flint 2. Nel Geekom A8 è installata anche una porta RJ45 che può essere utilizzata come connessione di rete cablata con velocità fino a 2,5 GBit/s (ideale da usare in abbinata a un NAS per la creazione di un media server).

Geekom A8 è al top delle prestazioni

Altro cavallo di battaglia del chip è la Radeon 780M che permette di avere prestazioni in gaming paragonabili a quelle delle console PS4 e Xbox One, con il vantaggio enorme però di avere una CPU più potente e un SSD estremamente più veloce, portando le prestazioni quasi al livello delle console next-gen.

Il Geekom A8 è al top su tutta la linea rispetto al Mini IT13, in gran parte grazie alla potente GPU integrata. La situazione sarebbe potuta essere diversa se Geekom avesse avuto modelli con Intel Core Ultra, ma allo stato attuale, questi non sono ancora disponibili, quindi AMD è il chiaro vincitore per le prestazioni per ora.

Geekom A8 (AMD Ryzen 9 8945HS) Geekom Mini IT13 (Intel Core i9-13900H) Mac Mini (M2, 2023) (Apple M2) Geekbench 6 (single/multi-core) 2,688 / 13,727 2,842 / 12,373 2,652 / 9,723 Cinebench 2024 (single/multi-core) 107 / 945 120 / 693 120 / 558 PCMark 10 7,525 6,530 — 3DMark Wild Life (Normal/Extreme) 19,036 / 5,721 14,055 / 3,809 — 3DMark Time Spy (Normal/Extreme) 3,305 / 1,547 1,965 / — —

Piccoli difetti | Geekom A8

Con una scocca così piccola e una piattaforma potente, la ventola può funzionare alla massima velocità anche quando è inattiva per mantenere il sistema fresco. Può essere ascoltata a qualsiasi velocità, anche se montandolo dietro un monitor (grazie all’attacco VESA fornito in confezione) potrebbe rendere questo rumore meno evidente.

Prezzo e disponibilità

Trattandosi di un mini PC top di gamma, anche il prezzo di Geekom A8 rispecchia questo aspetto. Stiamo parlando infatti di un computer che, nella configurazione con Ryzen 9, 32 GB di RAM e 2 TB di SSD, ha un costo di ben 1049 euro (attualmente in sconto a 997 euro).