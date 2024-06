Quando Microsoft ha annunciato Copilot+ durante un evento speciale a Redmond, l’energia era piuttosto elettrica. L’azienda prometteva funzionalità che avrebbero potuto fare davvero la differenza nell’utilizzo quotidiano del PC da parte di un utente. Queste funzionalità per Windows 11 includevano Cocreator, che ti aiuta a disegnare e Live Captions e anche Recall, che alla fine è stato un incubo per le pubbliche relazioni fin dall’inizio.

In effetti, dai video modificati che opportunamente tralasciano come funziona, alle preoccupazioni legittime, la reazione negativa attorno a Recall è stata reale. È stato così grande che Microsoft non può ignorarlo e oggi la società ha finalmente annunciato che sta facendo qualcosa al riguardo.

Cos’è Microsoft Recall e come funziona su Windows 11

Innanzitutto, dobbiamo iniziare con cos’è Recall e come funziona. Ogni pochi secondi, Windows acquisisce screenshot di qualunque cosa tu stia facendo. Ti consente quindi di cercare nel tempo quelle operazioni. Ad esempio, potresti dire che stai cercando una foto che stavi guardando in cui il tuo amico indossava una maglietta rossa e l’ambientazione era un parco. Può farlo usando il linguaggio del mondo reale.

Tutti i tuoi dati sono archiviati sul dispositivo: ecco perché ha bisogno di una NPU per funzionare (come quelle presenti nei nuovi chip Intel, AMD e Qualcomm). Tutta l’intelligenza artificiale necessaria per farlo è in esecuzione localmente. Nulla viene inviato al cloud e nulla viene utilizzato per addestrare i modelli di intelligenza artificiale. Hai anche il controllo completo. Puoi scegliere di escludere determinate app, impostare la quantità massima di spazio di archiviazione che può utilizzare e anche semplicemente metterla in pausa se stai facendo qualcosa che non vuoi che Recall ricordi.

Senza alcuna documentazione immediata, la paura su un’invasione della privacy (più di quella che attualmente c’è già) si è subito scatenata. Su Twitter sono stati condivisi video su come Windows acquisisce screenshot del tuo PC in ogni momento, modificando opportunamente parti che descrivono dettagliatamente a cosa servirebbero e che non lascerebbero mai il tuo PC. La gente è andata nel panico, ed è comprensibile, dato che sembra piuttosto spaventoso che Windows registri tutto ciò che fai.

La prova più schiacciante è arrivata qualche giorno fa. Alcune persone hanno fatto funzionare Recall su hardware esistente, cosa che non dovrebbe essere in grado di fare, e si scopre che i dati registrati sono sorprendentemente facili da accedere. Le informazioni vengono semplicemente archiviate in un database non crittografato e non vengono crittografate durante l’uso, il che significa che il malware potrebbe impossessarsi dei tuoi dati ogni volta che lo desidera. E dato che registra tutto ciò che fai, potrebbe includere alcune cose piuttosto delicate.