Qualcomm ha svelato segretamente il chipset Snapdragon 6s Gen 3 5G per dispositivi di fascia media. Il chipset è costruito su un nodo di processo a 6 nm e si preannuncia come una delle componenti che verranno maggiormente utilizzate negli smartphone di fascia medio bassa di fine 2024.

Snapdragon 6s Gen 3: scheda tecnica

Si tratta di un chipset con CPU octa-core con un cluster core (2+6) che raggiunge una velocità di clock massima di 2,3 GHz. Equipaggia core CPU Qualcomm Kryo non dichiarati e non è stata rivelata nemmeno la GPU Adreno, che però sappiamo supportare la riproduzione H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP8 e VP9. Secondo un elenco di benchmark, potrebbe essere l’Adreno 619, la stessa GPU che alimenta lo Snapdragon 695. Questa supporta l’uscita display FHD+ (1080 x 2520) a 120 Hz.

Parlando del sistema di fotocamere, i produttori di smartphone possono offrire l’acquisizione di foto da 108 MP, una fotocamera singola da 32 MP, un sistema a doppia fotocamera da 25 MP + 13 MP o un sistema a tripla fotocamera da 13 MP. Questo chipset supporta l’acquisizione video 1080p a 60 fps e l’acquisizione video al rallentatore 720p fino a 120 fps. Tuttavia, dipende dal produttore dello smartphone come utilizzerà la risorsa.

Per l’elaborazione delle immagini il chipset equipaggia il triplo ISP Qualcomm Spectra (Snapdragon 6 Gen 1 offre lo stesso). Il chipset supporta l’audio Hi-Fi, fino a 384 kHz/32 bit, e la cancellazione dell’eco e del rumore basata sull’intelligenza artificiale.

Per la connettività cellulare, lo Snapdragon 6s Gen 3 5G equipaggia il sistema modem-RF Snapdragon X51 5G che offre una velocità di download massima di 2,5 Gbps. Supporta mmWave, 5G NR, LTE per CBRS, HSPA, sub-6 GHz, TDD, WCDMA, FDD, SA (standalone), NSA (non standalone), TD-SCDMA, 5G mmWave, CDMA 1x, EV-DO , GSM/BORDO.

Parlando di WiFi e Bluetooth, ottieni il supporto WiFi 4, WiFi 5 e Bluetooth 5.2 con il sistema Qualcomm FastConnect 6200. Il chipset supporta anche la tecnologia TrueWireless proprietaria di Qualcomm per una migliore esperienza con auricolari Bluetooth compatibili e altri dispositivi.

Sul fronte delle memorie, lo Snapdragon 6s Gen 3 supporta la RAM LPDDR4x (fino a 2133 MHz), lo spazio di archiviazione UFS 2.2 e la tecnologia Quick Charge 4+ per una ricarica rapida.

Il chipset viene fornito con due codici: SM6375-AC e SM6370. Secondo la documentazione, quest’ultimo non è compatibile con il 5G. La società non ha menzionato nessun’altra differenza tra le due parti. Ciò significa che quest’ultimo (4G) equipaggia anche lo stesso modem 5G Snapdragon X51.