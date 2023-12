Qualche settimana fa, il capo di Samsung Electronics, Lee Jae-yong, ha intrapreso un viaggio d’affari nei Paesi Bassi per concludere importanti accordi commerciali per la produzione di chip a 2nm con il produttore di apparecchiature ASML. Nelle scorse ore, Lee Jae-yong è tornato a Seul, in Corea del Sud, e ha espresso alla stampa la sua soddisfazione per gli accordi commerciali firmati con la società olandese ASML.

Se non lo sai già, ASML è l’unica azienda che produce apparecchiature avanzate per la produzione di chip EUV (Extreme Ultraviolet) da 7 nm o inferiori. Ciascuna di queste macchine EUV costa milioni di euro e ASML può produrne solo 40-50 ogni anno. Acquisire quelle macchine è diventato molto più difficile per le aziende produttrici di chip come Samsung e TSMC.

Kyung ha affermato: “Samsung si è assicurata una priorità rispetto alla tecnologia delle apparecchiature High-NA. Credo che abbiamo creato un’opportunità per ottimizzare l’uso della tecnologia High-NA per la nostra produzione di chip di memoria DRAM e chip logici a lungo termine”.

Nel prossimo centro di ricerca sui chip a Dongtan, nella provincia di Gyeonggi, in Corea del Sud, gli ingegneri di ASML e Samsung Electronics lavoreranno insieme per migliorare la tecnologia di fabbricazione dei chip EUV.

Piuttosto che concentrarsi sull’importazione di apparecchiature per la produzione di chip da 2nm in Corea del Sud, l’accordo di Samsung con ASML si concentra sulla costruzione di una partnership con l’azienda olandese in modo che possa utilizzare meglio le apparecchiature di prossima generazione.

ASML sarà pronta per i chip a 2nm nel 2024, Samsung nel 2025

ASML lancerà l’attrezzatura per realizzare chip di nodi da 2 nm nei prossimi mesi. Le apparecchiature più recenti aumenteranno la capacità di raccolta della luce da 0,33 a 0,55, consentendo ai produttori di chip di utilizzare la tecnologia di modellazione ultrafine per realizzare chip con nodi da 2 nm. ASML prevede di produrre dieci apparecchiature di questo tipo l’anno prossimo e si dice che Intel ne abbia acquisite sei. Nei prossimi anni ASML prevede di aumentare la capacità di produzione di tali chip portandola a 20 all’anno.

Dopo aver acquisito apparecchiature adatte da ASML, Samsung prevede di iniziare la produzione di chip da 2 nm alla fine del 2025. Tuttavia, come per qualsiasi tecnologia e piano strategico, potrebbero verificarsi ritardi nel lancio di tali chip, a seconda delle condizioni del mercato e della qualità di produzione.

C’è da dire però che un lancio nel 2025 potrebbe permettere a Samsung di acquisire un vantaggio annuale su TSMC, la cui produzione a 2nm non dovrebbe partire prima del 2026. In altre parole, i futuri chip Apple e Qualcomm a 2nm potrebbero venir prodotti da Samsung e non da TSMC.

via