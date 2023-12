Quante volte abbiamo sentito definire gli smartphone come veri e propri computer in miniatura? Probabilmente numerose e questa definizione è quantomeno azzeccata: parliamo di dispositivi che nel palmo di una mano integrano addirittura un GPS. Per questo in tanti si chiedono come localizzare una persona e se è possibile farlo.

Localizzare persone con Eyezy

Si, è vero che gli smartphone hanno moduli GPS ma è possibile utilizzarli per sapere dove si trova un cellulare se non lo si ha in mano? Lo strumento da utilizzare a tal proposito si chiama Eyezy ed è una potente applicazione per il monitoraggio che, quando installata, permette di geolocalizzare uno smartphone.

Eyezy è compatibile con Android e iOS e, una volta installato, è in grado di funzionare in maniera completamente stealth non risultando visibile agli occhi del proprietario dello smartphone. L’applicazione è consultabile da remoto da una comoda dashboard intuitiva e potente, che offre molto altro oltre alla semplice posizione. Con questa app puoi monitorare GPS, cronologia web history, chiamate e molto altro.

Dalla dashboard di Eyezy è possibile:

Scoprire la posizione dello smartphone che si vuole monitorare in tempo reale

Creare dei confini virtuali attraverso l’utilizzo del geofencing per definire delle zone sicure o delle zone non sicure

Ricevere notifiche ogni volta che la persona monitorata attraversa i confini virtuali da noi generati

È possibile localizzare persone gratuitamente?

Finora abbiamo parlato di uno strumento a pagamento che richiede l’iscrizione ad un sistema ad abbonamento per funzionare. Chi è alla ricerca di un sistema che trova il telefono di un amico e non ha budget da investire purtroppo si deve arrabattare con pratiche e procedure non impossibili ma sicuramente meno efficaci.

In primis dobbiamo per forza di cose scartare questi servizi web che promettono di far scoprire come sapere dove si trova una persona utilizzando soltanto il numero di telefono; esistono dei servizi funzionanti a pagamento mentre invece i servizi gratuiti sono sostanzialmente raffinate truffe.

Usare Google Timeline

Chi vuole sapere come vedere dove si trova una persona in maniera gratuita si deve appoggiare, ad esempio, a Google Timeline. Questo servizio è integrato con Google Maps e permette a chiunque abbia effettuato l’accesso al servizio di scoprire la cronologia delle posizioni registrate dallo smartphone durante il corso del tempo.

Usare trova il mio iPhone

Se non si utilizza l’ecosistema Google è possibile utilizzare simili strumentazioni all’interno dell’universo Apple o Samsung. Apple, ad esempio, ha trova il mio iPhone che permette di scoprire la posizione dello smartphone su una mappa con notevole precisione a patto di riuscire ad entrare dentro iCloud superando anche l’autenticazione a 2 fattori.

Usare Trova il mio dispositivo Samsung

Samsung ha trova il mio dispositivo che funziona in maniera sostanzialmente identica, permettendo agli utenti di scoprire la posizione dello smartphone. A differenza dello strumento di Apple, l’applicativo di Samsung va prima attivato sullo smartphone ed ha una precisione sulla mappa con una ventina di metri di tolleranza; meglio utilizzare strumenti come Eyezy in questi casi.

Cosa scegliere per localizzare persone?

Abbiamo visto finora l’esistenza di metodi a pagamento e non e siamo consapevoli che effettuare una scelta può risultare difficile. Tenendo in considerazione i pregi e i difetti di ogni metodo, però, diventa molto più semplice orientarsi all’interno della scelta. Se si vuole puntare sull’affidabilità è difficile scegliere qualcosa di diverso da Eyezy, ad esempio.

Le procedure gratuite per sapere dove si trova un cellulare implicano avere l’accesso agli ecosistemi dei vari smartphone Samsung, Google o Apple e questo è davvero difficile se non si è il proprietario dello smartphone. Eyezy, invece, ha bisogno unicamente di essere installato per poter funzionare ed è particolarmente intuitivo ed efficace.

Conclusioni

Riuscire a localizzare persone non è facile se non si conoscono gli strumenti del mestiere; saper sfruttare a proprio vantaggio il modulo GPS integrato negli smartphone può essere risolutivo ma senza le credenziali d’accesso diventa sostanzialmente impossibile. Fortunatamente basta pagare l’economico abbonamento di Eyezy e installare l’applicazione per geolocalizzare lo smartphone comodamente dal divano di casa propria.