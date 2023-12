Secondo alcune informazioni provenienti da Weibo, il prossimo modello Sony Xperia Pro II avrà un anello rotante della fotocamera che controllerà cose come zoom, apertura e messa a fuoco, simile a un obiettivo su una fotocamera DSLR/mirrorless.

Sfortunatamente, il post originale è in cinese ed è stato discusso sul sito giapponese sumahodigest, quindi ci sono barriere linguistiche a destra e sinistra. Da quello che possiamo capire, la disposizione della fotocamera sarà simile a quella del Sony Xperia Pro-I tranne che per un anello rotante che circonda gli obiettivi.

A quanto pare, questo sarà un singolo sistema di input che controllerà una delle tre funzionalità alla volta. Il Pro-I ha già un’apertura variabile sulla sua fotocamera principale e, a quanto pare, prenderà in prestito l’obiettivo con zoom variabile dalla serie Xperia 1.

Le persone che hanno condiviso la fuga di notizie hanno espresso dubbi sul fatto che Sony sarà in grado di costruire un sistema in grado di regolare agevolmente l’apertura: sul Pro-I è possibile passare da f/2.0 a f/4.0 ma niente nel mezzo. D’altra parte, avere un controllo dell’anello sarebbe eccessivo. Un vecchio rumor affermava che il nuovo Pro sarà in grado di andare tra f/1.2 e f/4.0, quindi più passaggi sembrano una possibilità.

Per molto tempo Sony ha mantenuto sui suoi telefoni un tasto di scatto hardware a due stadi, un residuo di un’epoca in cui i controlli fisici erano più comuni. Ma anche a quei tempi non esisteva nulla di così elaborato.

C’è qualcos’altro: l’anello potrebbe non essere solo per le fotocamere dell’Xperia Pro. I telefoni Sony possono funzionare come display esterni per le fotocamere mirrorless dell’azienda. Questo potrebbe funzionare come controllo aggiuntivo per la fotocamera collegata.

Il Sony Xperia Pro-II potrebbe essere rilasciato il prossimo anno, tre anni dopo l’arrivo sul mercato del Pro-I. Dovremmo iniziare a vedere fughe di notizie più dettagliate con l’avvicinarsi del giorno del lancio. Il Pro-II (o come lo chiama Sony) aggiornerà tutti e tre i moduli della fotocamera, secondo una fuga di notizie precedente.

L’Xperia 1 VI e 5 VI potrebbero essere svelati al MWC del prossimo anno e il nuovo modello Pro potrebbe unirsi a loro o potrebbe essere riservato per un lancio dedicato.

