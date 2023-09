Secondo l’ultima voce presumibilmente proveniente da un rappresentante di vendita, Sony cercherà di rilasciare il suo prossimo Xperia 1 VI all’inizio del 2024, al Mobile World Congress di Barcellona alla fine di febbraio. Ciò renderebbe l’annuncio ben tre mesi prima rispetto a quello dell’Xperia 1 V (e quel telefono è stato lanciato anche più tardi, alla fine di luglio).

Quindi, se fosse vero, significherebbe che Sony Xperia 1 VI arriverà in tempo per competere con i principali telefoni pionieristici Snapdragon 8 Gen 3 come il Galaxy S24 Ultra e lo Xiaomi 14 Pro.

L’altra parte delle voci afferma che Sony Xperia 1 VI avrà una fotocamera con zoom 6x con un sensore di grandi dimensioni. Ciò avvicinerebbe lo zoom ad un equivalente di 140 mm, una tacca sopra l’attuale obiettivo di 125 mm con zoom 5X disponibile sul mercato. La fotocamera avrà anche la funzionalità Clear Image Zoom di Sony.

Infine, l’Xperia 1 VI continuerà, secondo la tradizione di Sony, a essere spedito in un pacchetto sostenibile, vale a dire con materiali riciclati e senza accessori.

Sony è da tempo che ha relegato il proprio mercato smartphone in una nicchia di mercato (pur non arrendendosi del tutto) e, seppur le premesse ci sono ogni anno, non sembra più avere la forza per competere con colossi come Apple, Samsung e Xiaomi in termini di volume di vendite.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che i Google Pixel 8 verranno presentati nelle prossime settimane con a bordo il SoC Tensor G3. Prima di vedere un chip completamente sviluppato da Google però si dovrà attendere il 2025.

