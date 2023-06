Sony non si arrende: prevede di realizzare smartphone ancora per qualche anno

Sony era l’azienda più importante nell’industria dell’elettronica di consumo degli anni 80′ e 90′. Avanti veloce agli ultimi anni, Apple, Samsung, OnePlus, Google, Xiaomi sono i nomi che probabilmente ti vengono in mente quando pensi agli smartphone.

Sony forse non sarà la prima azienda che la maggior parte delle persone prende in considerazione al riguardo. Tuttavia, la società sta ancora lavorando sui propri telefoni e prevede di continuare a farlo per il prossimo futuro.

Sony ha stretto un accordo pluriennale con Qualcomm per utilizzare le piattaforme Snapdragon per alimentare i suoi telefoni. Si tratta di un’estensione di un accordo esistente tra le due parti. I chipset Qualcomm saranno utilizzati nei prossimi dispositivi premium di Sony, insieme agli smartphone di fascia alta e media.

Sony ha rivelato il goffamente chiamato Xperia 1 V proprio il mese scorso. Lo smartphone funziona sulla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 ed è rivolto a fotografi e vlogger.

Questi sono casi d’uso relativamente di nicchia, sebbene Sony sia in grado di attingere alla sua tecnologia della fotocamera con l’obiettivo di aiutare gli utenti a catturare foto e video di alta qualità. L’Xperia 1 V può essere utilizzato come monitor per fotocamere Sony Alpha compatibili, per prima cosa.

Tuttavia, Sony continua a chiedere un prezzo decisamente salato per i suoi smartphone Xperia di fascia alta: il modello Xperia 1 V parte da $1.400.

L’azienda ha anche mostrato per la prima volta l’Xperia 10 V di fascia media a maggio. Vanta un chipset Snapdragon 695 e un display OLED a 60Hz, 1080p. Sony ha iniziato a vendere il telefono in Europa questo mese per €449.