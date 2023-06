TSMC prepara una linea test per la produzione a 2nm

TSMC è la fab di microchip più importante al mondo, grazie alla sua visione e alla sua capacità di realizzare chip con processi di produzione di anno in anno sempre più avanzati. Al momento lo stato dell’arte sono i 4nm, con la produzione a 3nm destinata a entrare a pieno regime nel 2024. TSMC tuttavia sta già guardando avanti, preparando il terreno per una produzione test a 2nm.

Si tratta di un importante passo avanti per l’industria dei semiconduttori, in quanto significa che sono all’orizzonte chip ancora più potenti ed efficienti. L’azienda ha inviato 1.000 addetti alla ricerca e sviluppo a lavorare nel suo nuovo stabilimento a Taiwan. Questa struttura è ancora in costruzione, ma presto, una volta completata, diventerà un impianto di produzione di semiconduttori all’avanguardia.

TSMC prevede di avviare la produzione di massa di prodotti a 2nm nel 2025. Si prevede che la tecnologia a 2nm di TSMC supererà in modo significativo i suoi precedenti chip a 3nm in termini di velocità e consumo energetico. In particolare, i chip da 2nm saranno più veloci del 10-15% rispetto alle loro controparti da 3nm utilizzando la stessa tensione di alimentazione. Inoltre, consumano il 25-30% in meno di energia rispetto ai chip da 3nm quando funzionano alla stessa velocità.

A differenza di Samsung Foundry che utilizza la tecnologia GAA (Gate All Around) già dal nodo a 4nm, TSMC non inizierà a utilizzare transistor GAA (che commercialmente chiama nanosheet) fino a quando non inizierà a spedire i suoi chip da 2nm.

Si prevede che questi progressi miglioreranno le prestazioni dei dispositivi che utilizzano questi chip, offrendo velocità di elaborazione più elevate e consumando meno energia.

La mossa di TSMC per prepararsi alla produzione a 2 nm può sembrare insignificante all’inizio, ma in realtà è un grosso problema. TSMC produce chip per dozzine di giganti della tecnologia, tra cui Apple e Nvidia. Ciò significa che la produzione a 2 nm potrebbe portare a telefoni, computer, schede grafiche e console di gioco molto più potenti.

Le dimensioni ridotte e il minor consumo energetico dei chip da 2 nm potrebbero anche aiutare a superare i problemi di surriscaldamento. Ciò potrebbe rendere le console portatili e i laptop da gioco più stabili e affidabili.

Per chi non lo sapesse, più piccolo è il nodo di processo, maggiore è il numero di transistor da poter integrare nella stessa area all’interno di un chip. E questo è importante perché tradizionalmente, maggiore è il numero di transistor, più potente ed efficiente dal punto di vista energetico è un chip

Nessuna previsione ancora oltre i 2nm, con Samsung e IBM che stanno portando avanti R&D di altissimo livello per sondare il terreno.