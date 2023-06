Qualcomm Snapdragon Sound, nuovo aggiornamento porta la latenza Bluetooth a soli 20 ms

Qualcomm ha annunciato un nuovo aggiornamento alla sua tecnologia Snapdragon Sound che potrebbe portare la latenza audio Bluetooth a soli 20 ms sui dispositivi Android.

Annunciata in queste ore, la piattaforma audio Qualcomm S3 Gen 2 è destinata a portare alcuni grandi miglioramenti ai dispositivi che supportano Snapdragon Sound, in particolare il supporto per lo streaming audio a bassissima latenza.

Tramite Bluetooth, gli utenti con dispositivi supportati vedranno una latenza di appena 20 millisecondi. È una cifra impressionante se si considera che molti auricolari di fascia alta, come gli AirPods Pro di Apple, spesso oscillano tra 120 e 150 ms. OnePlus afferma che i suoi Buds Pro possono raggiungere 94ms, e questo di per sé è impressionante. Ma questa nuova soluzione di Qualcomm potrebbe cambiare seriamente il gioco, anche se Qualcomm nota che è “ottimizzata per i giochi”.

Oltre a ciò, questa nuova piattaforma supporterà anche gli aggiornamenti del Bluetooth LE Audio. Qualcomm spiega:

La soluzione supporterà anche le più recenti funzionalità di trasmissione LE Audio Auracast™ per dongle e adattatori, che possono trasformare dispositivi come TV, telefoni, laptop, PC, console e un’ampia gamma di altre apparecchiature audio in piattaforme di trasmissione premium. Per l’ascolto della musica, lo streaming Bluetooth® ad alta risoluzione a 24 bit e 96 kHz è supportato utilizzando Snapdragon Sound e la tecnologia audio adattiva Qualcomm® aptX™. Snapdragon Sound consente una riproduzione musicale di alta qualità, in modo che gli ascoltatori possano ascoltare ogni dettaglio della loro musica proprio come l’artista intendeva che fosse ascoltato.

La piattaforma audio Qualcomm S3 Gen 2 è basata su Bluetooth 5.4, che non si trova oggi in molti dispositivi, quindi potrebbe passare del tempo prima che tu veda questa tecnologia nel tuo dispositivo.

