Google mette in risalto le chat RCS nell’app Messaggi

Google sta continuando la sua mossa per etichettare in modo più esplicito “RCS” nell’app Messaggi con un badge molto prominente che indica quali conversazioni sono idonee.

Nella schermata iniziale, Google mostra l’icona Messaggio nell’angolo in basso a destra degli avatar del profilo per le conversazioni RCS, incluse quelle di gruppo e individuali. È una versione semplificata del logo dell’app con il tema Dynamic Color applicato. Non c’è nulla che contrassegni i thread SMS/MMS.

Prima di questo, si doveva aprire una conversazione e vedere se il campo di testo dice “Messaggio RCS” o solo “Messaggio di testo”.

Dal punto di vista del branding, Google sta associando in modo molto esplicito il logo di Messaggi a RCS. Funzionalità come Magic Compose attualmente non funzionano con gli SMS. Questo badge RCS è presumibilmente ancora in fase di test e lo stiamo vedendo nell’ultima versione beta di Google Messages (20230615_02_RC00).

La società ha precedentemente provato a mostrare le conferme di lettura aggiornate nell’elenco delle conversazioni. Ciò rifletteva anche quali conversazioni supportano RCS, ma in modo più sottile. Abbiamo individuato per la prima volta questo cambiamento ad aprile e non è ancora stato ampiamente implementato.

Per chi non lo sapesse, i messaggi RCS (Rich Communications Services) altro non sono che SMS con l’aggiunta di file multimediali. Si tratta della nuova evoluzione degli SMS che, a differenza dei servizi di messaggistica come WhatsApp e Telegram, non sono proprietari ma sono uno standard aperto.

Google ha provato più volte la strada della messaggistica istantanea proprietaria (prima G Talk, poi Hangouts e infine Allo) ma senza successo. Adesso sta provando a rendere lo standard RCS più diffuso prendendo accordi con operatori e produttori di smartphone.

via