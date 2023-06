Signal si aggiorna integrando la possibilità di formattare il testo nei messaggi

Sebbene lo spazio della messaggistica istantanea sia dominato da artisti del calibro di Telegram e WhatsApp, Signal ha creato una base di fan dedicata grazie alla sua attenzione alla privacy. I suoi sviluppatori aggiornano quasi costantemente l’app con nuove funzionalità (alle volte le rimuovono anche) e oggi riceviamo un’altra patch con nuovi strumenti.

L’ultima build beta di Signal include la possibilità di formattare il testo per rendere i messaggi più espressivi e più chiari che mai. L’obiettivo principale di un’app di messaggistica è fungere da modalità di espressione. Di solito, la maggior parte dei messaggi si basa su una combinazione di parole ed emoji, con queste ultime che fanno da supplemento per il tono che si userebbe in una conversazione parlata.

Tuttavia, le opzioni di formattazione per il testo stesso (si pensi al corsivo) possono aiutare il lettore a porre l’accento su parole specifiche o altri elementi di un messaggio.

La formattazione del testo arriva su Signal

L’ultimo aggiornamento beta di Signal introduce alcune nuove opzioni di formattazione. Puoi rendere il testo in corsivo o in grassetto per dare ulteriore enfasi, mentre la formattazione del contenuto come monospace è perfetta per qualsiasi programmatore che condivide qualcosa di tecnico che potrebbe essere confuso come parte della frase principale.

Signal consente anche la formattazione barrata per eliminare informazioni errate e apportare correzioni ai messaggi inviati in precedenza. Infine, c’è un nuovo effetto spoiler quando non vuoi rivelare succosi dettagli della trama del prossimo film Marvel a nessuno dei partecipanti alla chat di gruppo che non l’hanno ancora visto.

Queste nuove opzioni vengono visualizzate quando selezioni il testo dopo averlo digitato. Il menu a comparsa ora ha opzioni per tagliare, copiare, grassetto, corsivo e barrato il testo che stai digitando. Un’opzione per offuscare il testo ed evitare di dare spoiler è disponibile nel pulsante di overflow a tre punti.

Queste opzioni di formattazione del testo vengono implementate come parte dell’ultimo aggiornamento beta di Signal sul Google Play Store. Se non fai parte del programma beta, dovrai attendere alcune settimane che raggiungano le build stabili.

