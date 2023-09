Nel regno delle app di messaggistica crittografate, WhatsApp si è distinta con le sue costanti aggiunte di funzionalità che sembrano arrivare con cadenza costante (ma comunque non rapidamente come la concorrenza). Eppure, nonostante la sua vasta base di utenti, c’erano ancora aree in cui concorrenti come Telegram e Discord erano in vantaggio. La situazione ha iniziato a cambiare quando Meta ha introdotto la funzionalità Canali per WhatsApp, facendo un significativo passo avanti nella sua abilità di trasmissione.

Originariamente sperimentati in Colombia e Singapore, i canali sono passati dalla loro disponibilità limitata fino ad essere ora accessibili in 150 paesi, Italia compresa.

Cosa sono i Canali di WhatsApp

In sostanza, i Canali offrono un formato di messaggistica uno-a-molti, rivolto a marchi, celebrità e una serie di altre entità che desiderano diffondere aggiornamenti a un pubblico più ampio. Per ora, anche se non tutti possono avviare un canale, gli utenti di 150 nazioni potranno seguirli e interagire con loro.

Nonostante questo lancio impressionante, l’universalità della funzionalità era stata messa in discussione, con molti utenti che non avevano ancora accesso anche dopo l’annuncio di Meta. Per fortuna, c’è un aggiornamento su questo fronte.

Il design e la funzionalità dei canali sono indicativi della spinta di WhatsApp verso una maggiore interattività. Gli utenti ora possono toccare e tenere premuti gli aggiornamenti nei canali per reagire con le emoji, fornendo un meccanismo familiare simile alle normali chat sulla piattaforma. Inoltre, è disponibile anche l’inoltro di messaggi dai canali a chat individuali e di gruppo, migliorando la rilevabilità della funzionalità e favorendone potenzialmente un’adozione diffusa.

In particolare:

Directory migliorata: ora puoi trovare canali da seguire filtrati automaticamente in base al tuo Paese. Puoi anche visualizzare canali nuovi, più attivi e popolari in base al numero di follower.

ora puoi trovare canali da seguire filtrati automaticamente in base al tuo Paese. Puoi anche visualizzare canali nuovi, più attivi e popolari in base al numero di follower. Reazioni : puoi reagire usando le emoji per dare feedback e vedere il numero totale delle reazioni. Le tue reazioni non saranno mostrate ai follower.

: puoi reagire usando le emoji per dare feedback e vedere il numero totale delle reazioni. Le tue reazioni non saranno mostrate ai follower. Modifica: presto gli amministratori potranno apportare modifiche ai loro aggiornamenti entro massimo 30 giorni, quando saranno eliminati automaticamente dai nostri server.

presto gli amministratori potranno apportare modifiche ai loro aggiornamenti entro massimo 30 giorni, quando saranno eliminati automaticamente dai nostri server. Inoltro: ogni volta che inoltri un aggiornamento alle chat o ai gruppi, sarà incluso un link al canale in modo che le persone possano saperne di più.

Distinguere tra chat normali e Canali è reso conveniente, poiché WhatsApp ha creato una sezione separata per questi ultimi. Per impostazione predefinita, i canali vengono filtrati per Paese, dando priorità ai contenuti provenienti dalla località dell’utente, ma forniscono anche ampie funzionalità di personalizzazione come il filtraggio per novità o follower.

Le novità future

Tuttavia, i canali non si fermano qui. I futuri miglioramenti, come promesso da WhatsApp, sono all’orizzonte, inclusa la tanto attesa possibilità per gli utenti di creare i propri canali. Sebbene alcuni utenti abbiano già avuto questa funzionalità, il pubblico generale dovrà aspettare ancora un po’, poiché il suo rilascio più ampio è previsto per i prossimi mesi.