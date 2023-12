La nuova app Beeper Mini porta il supporto nativo di iMessage sui dispositivi Android ma senza alcun supporto per SMS, RCS, WhatsApp e molte altre app di chat supportate dall’app Beeper originale. Ecco il piano per il futuro.

In una tabella di marcia pubblicata da Beeper questa settimana, viene spiegato che Beeper Mini è il primo passo di una revisione piuttosto ampia dell’attuale servizio di Beeper. L’app Beeper originale ora è “Beeper Cloud”, poiché l’app utilizza ancora i bridge Matrix per connettersi a servizi come WhatsApp, Signal e RCS tramite Google Messaggi.

L’idea per il futuro è quella di portare tutti gli altri servizi attualmente supportati da Beeper Cloud in Beeper Mini. A quel punto, “Mini” verrà abbandonato e l’app originale verrà interrotta.

Beeper spiega che la priorità principale della nuova app è completare il set di funzionalità, con aggiunte come un’interfaccia utente pieghevole/tablet, messaggi programmati e opzioni per importare la cronologia chat passata, esportando ed effettuando anche il backup della cronologia chat. Inoltre, e soprattutto, Beeper ha in programma di supportare le chiamate audio e video FaceTime. FaceTime è tecnicamente supportato ufficialmente su Android ma con una capacità molto limitata.

Oltre a ciò, un’altra aggiunta a breve termine è il supporto per SMS (e RCS, secondo l’AMA su Reddit). Anche WhatsApp e Signal verrebbero implementati qui, utilizzando un metodo che non utilizza server cloud ed è completamente crittografato end-to-end. Altre app verranno aggiunte successivamente tramite Matrix.

Nel corso del tempo, aggiungeremo il supporto per 15 reti di chat in Beeper Mini. Le reti di chat crittografate, come WhatsApp e Signal, si connetteranno direttamente anziché passare attraverso un server cloud e saranno completamente crittografate end-to-end in Beeper Mini, simile a iMessage.

Tali servizi includono WhatsApp, Instagram/Facebook Messenger, DM di Twitter, Google Chat, messaggi di LinkedIn, Signal e Telegram. Con questo in mente, Beeper Mini arriverà anche su Windows, macOS, iOS e le altre piattaforme supportate dall’app principale Beeper.

In particolare, tutto questo lavoro aggiuntivo è, in parte, il motivo dell’abbonamento mensile, poiché ciò finanzia lo sviluppo.

Non esiste una tempistica prestabilita affinché ciò accada, ma aggiunte come il supporto SMS e FaceTime sono descritte come in arrivo nel “prossimo futuro”. Tutto il resto avverrà nel 2024 e oltre.

