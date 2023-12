Spotify sta tagliando posti di lavoro per la terza volta quest’anno. In un periodo scioccante prima delle festività, Spotify sta licenziando 1.500 lavoratori, ovvero il 17% della sua forza lavoro. I tagli vengono effettuati a causa di quelle che Ek ha definito “le sfide future” e ha deciso di farli immediatamente invece di fare riduzioni minori nel tempo. I dipendenti interessati stanno venendo informati proprio in queste ore.

“Mi rendo conto che per molti, una riduzione di questa portata sembrerà sorprendentemente ampia, dato il recente rapporto positivo sugli utili e la nostra performance“, ha scritto Ek. “Abbiamo discusso di possibili riduzioni minori nel corso del 2024 e del 2025. Tuttavia, considerando il divario tra il nostro obiettivo finanziario e i nostri attuali costi operativi, ho deciso che un’azione sostanziale per ridimensionare i nostri costi era l’opzione migliore per raggiungere i nostri obiettivi. Sono convinto che questa sia l’azione giusta per la nostra azienda, capisco anche che sarà incredibilmente doloroso per la nostra squadra.”

Ek ha continuato osservando che la società si è espansa notevolmente nel 2020 e nel 2021 grazie al minor costo del capitale. “Questi investimenti in generale hanno funzionato, contribuendo all’aumento della produzione di Spotify e alla robusta crescita della piattaforma nell’ultimo anno“, ha affermato. E nonostante le riduzioni apportate lo scorso anno – l’azienda ha licenziato il 6% della sua forza lavoro all’inizio del 2023 e un altro 2% a maggio – “la nostra struttura dei costi per dove dobbiamo arrivare è ancora troppo grande”, ha detto Ek.

A seguito di questi cicli di licenziamenti, Spotify aveva circa 9.000 dipendenti, quindi gli ultimi tagli vedranno circa 1.500 dipendenti perdere il lavoro (4.300 di questi posti di lavoro erano negli Stati Uniti a partire dal 2022). Per attutire il colpo, Ek ha affermato che Spotify pagherà una media di cinque mesi di buonuscita, coprirà l’assistenza sanitaria durante quel periodo e fornirà supporto all’immigrazione e alla carriera.

Ek ha affermato che per la fase successiva dell’azienda “essere snelli non è solo un’opzione ma una necessità“. Il mese scorso, Spotify ha annunciato un modello di royalty rinnovato, che dovrebbe dare agli “artisti che lavorano” una fetta maggiore, riducendo allo stesso tempo gli stream fraudolenti.

Spotify ha registrato una crescita costante sin dal suo lancio e ora conta 551 milioni di utenti attivi mensili, in crescita del 26% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’azienda ha sempre lottato per realizzare un profitto, anche se l’ultimo trimestre è stata una rara eccezione.

Ek ha promesso maggiori informazioni su cosa significheranno i cambiamenti “nei giorni e nelle settimane a venire” – ma tutto ciò sarà di magro conforto per i dipendenti che si ritroveranno improvvisamente disoccupati poco prima delle vacanze.

